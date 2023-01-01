Евгений Герасимов

Москва влюбленная
мелодрама, комедия 2019, Россия
Зимняя поездка к деду
детский 2018, Россия
Волшебник изумрудного города
семейный, приключения, фэнтези 1994, Россия
Ричард Львиное Сердце
приключения, военный 1992, Россия
Поездка в Висбаден A Trip to Wiesbaden
мелодрама, драма 1989, СССР
Забавы молодых
драма 1987, СССР
Конец операции «Резидент»
боевик, приключения 1986, СССР
Гостья из будущего
приключения, детский, фантастика 1985, СССР
Не ходите, девки, замуж
мюзикл, комедия 1985, СССР
Очень важная персона
комедия 1984, СССР
Серебряное ревю Silver Revue
комедия, мелодрама, мюзикл 1982, СССР
Рожденные бурей Born of the Storm
драма, исторический 1981, СССР
Приказ: огонь не открывать
военный 1981, СССР
Вам и не снилось
драма 1980, СССР
Петровка, 38
детектив, криминал 1980, СССР
Огарева, 6
криминал 1980, СССР
Смотрины Beauty Parade
комедия 1979, СССР
Последняя двойка
приключения, драма 1978, СССР
Алые паруса (1978)
анимация 1978, СССР
Исчезновение Disappearance
приключения 1977, СССР
Храбрец-удалец
анимация 1976, СССР
Прометей Prometheus
анимация, фэнтези 1974, СССР
Незнакомый наследник Neznakomy naslednik
драма 1974, СССР