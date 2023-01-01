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Евгений Герасимов
Евгений Герасимов
Киноафиша Персоны Евгений Герасимов

Евгений Герасимов

Дата рождения
25 февраля 1951
Возраст
71 год
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер, Режиссер
Место рождения
Москва, СССР

Популярные фильмы

Человек, которого я люблю
Человек, которого я люблю (1966)
7.9166665
Храбрец-удалец
Храбрец-удалец (1976)
7.6
Вам и не снилось
Вам и не снилось (1980)
7.56

Фильмография Евгений Герасимов

Жанр
Год
Все 25 Фильмы 24 Сериалы 1 Актер 20 Режиссер 6
Москва влюбленная
Москва влюбленная
мелодрама, комедия 2019, Россия
Зимняя поездка к деду
детский 2018, Россия
5.8
Волшебник изумрудного города
семейный, приключения, фэнтези 1994, Россия
Ричард Львиное Сердце 5.5
Ричард Львиное Сердце
приключения, военный 1992, Россия
Поездка в Висбаден 6.6
Поездка в Висбаден A Trip to Wiesbaden
мелодрама, драма 1989, СССР
Забавы молодых 6.7
Забавы молодых
драма 1987, СССР
Конец операции «Резидент» 6.6
Конец операции «Резидент»
боевик, приключения 1986, СССР
Смотрите за 1
Гостья из будущего
Гостья из будущего
приключения, детский, фантастика 1985, СССР
Не ходите, девки, замуж 6.3
Не ходите, девки, замуж
мюзикл, комедия 1985, СССР
Очень важная персона 6.3
Очень важная персона
комедия 1984, СССР
Серебряное ревю 5.8
Серебряное ревю Silver Revue
комедия, мелодрама, мюзикл 1982, СССР
Рожденные бурей 5.9
Рожденные бурей Born of the Storm
драма, исторический 1981, СССР
Приказ: огонь не открывать 7.2
Приказ: огонь не открывать
военный 1981, СССР
Вам и не снилось 7.6
Вам и не снилось
драма 1980, СССР
Петровка, 38 6.9
Петровка, 38
детектив, криминал 1980, СССР
Огарева, 6 6.7
Огарева, 6
криминал 1980, СССР
Смотрины 5.6
Смотрины Beauty Parade
комедия 1979, СССР
Смотрите за 1
Последняя двойка 7.3
Последняя двойка
приключения, драма 1978, СССР
Алые паруса (1978)
Алые паруса (1978)
анимация 1978, СССР
Смотреть онлайн
Исчезновение 6.5
Исчезновение Disappearance
приключения 1977, СССР
Храбрец-удалец 7.6
Храбрец-удалец
анимация 1976, СССР
Смотреть онлайн
Прометей 7.3
Прометей Prometheus
анимация, фэнтези 1974, СССР
Смотреть онлайн
Незнакомый наследник 6.1
Незнакомый наследник Neznakomy naslednik
драма 1974, СССР
Персей 7.4
Персей Perseus
короткометражный, анимация, фэнтези 1973, СССР
Смотреть онлайн
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Новости о Евгений Герасимов
Календарь «Киноафиши». 22 - 28 мая
Календарь «Киноафиши». 22 - 28 мая
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