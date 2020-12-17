«Брешь»: Рецензия Киноафиши

2242 год. Сорок один шаттл отправляется на новую землю. В каждом по тысяче человек. В светлое будущее взяли далеко не всех – на брошенной, загибающейся планете осталось достаточно страждущих, не получивших «золотой билет». Утопического общества, впрочем, не случится: все надежды развеются уже на первый день путешествия. На борту как законопослушные пассажиры, так и всякий агрессивный сброд, который готов взяться за оружие – нашелся бы повод. Ждать долго не приходится. Пока все остальные благополучно находятся в криосне, экипаж сталкивается с большой проблемой. Некая инфекция начинает пожирать людей изнутри, съедая внутренние органы и овладевая человеческим телом, вплоть до превращения в живую мертвечину, способную разве что отгрызть кадык первому встречному. До прибытия на новую землю совсем немного времени, в живых остается все меньше членов экипажа. Внутри группы зреют конфликты, внешняя опасность не способна сплотить, шансы на выживание стремительно уменьшаются. Для Ноа (Коуди Кирсли) дело обретает принципиальное значение: предотвратить распространение этой заразы важно не только для будущего человечества, но и для семьи мужчины – его возлюбленная беременна.

Брешь

«Брешь» – очередной проект с участием Брюса Уиллиса в одной из второстепенных ролей, предназначенный для выхода прямиком на VoD. Неприметные боевики или, как в этом случае, малобюджетные триллеры с участием актера выходят примерно каждые полгода в течение последних лет, нисколько не мешая крупным проектам вроде «Стекла» или второго «Города грехов», которые худо-бедно позволяют оставаться бессменному Джону Макклейну крупной звездой. Такие скромные жанровые истории не занимают много времени. Уиллис появляется в кадре от силы в семи-восьми сценах, которые, что заметно, как бы их ни разводили по хронометражу, снимают скопом за несколько дней. Играет он раз за разом приблизительную версию самого себя – экшн-героя, острого на язык, своенравного, умудренного опытом. В «Бреши» он отпускает колкости про то, что самый полезный совет, который мог бы услышать собеседник, — свалить поскорее с его постоянного места в шаттле. «Убить меня может что-то покруче, чем пришельцы», – констатирует артист в кадре, после чего с удовольствием достает флягу с алкоголем. Что-то от вышеназванного Макклейна, что-то от Гарри Стэмпера из «Армагеддона» – образы смешались в нечто среднее, в общее представление о герое боевиков из нашего далекого детства, которым Уиллис всегда был и будет.

Брешь

В небольшой роли появляется Томас Джейн, также артист куда большего таланта, чем кажется, и достойный куда лучшего материала. Но в разговоре о медийных лицах на постере любые поводы упомянуть «Брешь» исчерпываются. Это типовой третьесортный космический триллер, в котором все, словно нарочно, сделано из рук вон плохо. При наличии скромных, но все же перспективных ресурсов не получается даже оммажа соответствующей продукции времен восьмидесятых, расходящейся десятилетием позже в нашей стране на кассетах. Нет интереса к происходящему ни у тех, кто, следуя сценарию, спорит в кадре о выживании, ни у съемочной группы. «Брешь» – это следствие поточного производства, конвейера, труда даже не ремесленного. VоD расшифровывается как «видео по запросу» – на запрос и отвечают продюсеры «Бреши», как и любого прочего низкобюджетного боевика с Уиллисом. Такие проекты появляются для тех, кто готов обманываться, ориентируясь при выборе вечернего фильма на лица кинозвезд, что красуются на постере. «Брешь» – это то, что нужно фанатам «Крепкого орешка», но не для того, чтобы вспомнить, что Уиллис все еще в хорошей творческой форме (за этим к М. Найту Шьямалану), а просто убедиться, что тот все так же резок, резво шутит и все еще киногерой.