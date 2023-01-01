Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Два, три, демон, приди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Звездный путь: Восстание Звездный путь: Восстание
Киноафиша Фильмы Звездный путь: Восстание Фильмы похожие на Звездный путь: Восстание
Star Trek: Insurrection Звездный путь: Восстание 1998 / США
6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Фильмы похожие на Звездный путь: Восстание

Вся информация о фильме
Стартрек: Бесконечность
Стартрек: Бесконечность
фантастика, боевик, приключения 2016, США
7.0
Стартрек: Возмездие
Стартрек: Возмездие
боевик, фантастика, приключения 2013, США
6.0
Звездный путь
Звездный путь
боевик, фантастика, драма 2009, США
7.0
Звездный путь: Возмездие
Звездный путь: Возмездие
боевик, приключения, фантастика 2002, США
6.0
Звездный путь: Первый контакт
Звездный путь: Первый контакт
боевик, приключения, фантастика, триллер 1996, США
7.0
Звездный путь 7: Поколения
Звездный путь 7: Поколения
боевик, приключения, мистика 1994, США
6.0
Звездный путь VI: неоткрытая страна
Звездный путь VI: неоткрытая страна
боевик, фантастика, триллер, мистика 1991, США
7.0
Звёздный путь 5: Последний рубеж
Звёздный путь 5: Последний рубеж
боевик, приключения, фэнтези 1989, США
5.0
Звёздный путь 4: Дорога домой
Звёздный путь 4: Дорога домой
приключения, комедия, фантастика 1986, США
7.0
Звёздный путь 3: В поисках Спока
Звёздный путь 3: В поисках Спока
боевик, приключения, фантастика 1984, США
6.0
Звёздный путь 2: Гнев Хана
Звёздный путь 2: Гнев Хана
боевик, приключения, фантастика 1982, США
7.0
Звёздный путь: Фильм
Звёздный путь: Фильм
приключения, мистика, фантастика 1979, США
6.0
Предвестники бури
Предвестники бури
приключения, фантастика, комедия, боевик 2004, США
4.0
Восстание зомби
Восстание зомби
боевик, приключения, драма 2012, США
4.0
Останавливающие время
Останавливающие время
боевик, приключения, комедия 2002, США
5.0
Библиотекарь 2: Возвращение в Копи Царя Соломона
Библиотекарь 2: Возвращение в Копи Царя Соломона
комедия, боевик, драма, мелодрама, фэнтези, приключения, триллер, исторический 2006, США
6.0
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
фантастика, боевик, приключения 2022, США
8.0
Дюна
Дюна
приключения, боевик, фантастика 1984, США
6.0
Люди Икс
Люди Икс
триллер, боевик, приключения, фантастика 2000, США
7.0
Рожденный стать королем
Рожденный стать королем
фантастика 2018, США
7.0
Библиотекарь 3: Проклятие иудовой чаши
Библиотекарь 3: Проклятие иудовой чаши
фэнтези, триллер, приключения 2008, США
6.0
Логан
Логан
боевик, фантастика 2017, США
8.0
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Криминальный Город: Разборки В Пусане
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Кентавр
Кентавр
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Флэш
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов
2023, США, фантастика, боевик
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
За Палыча!
За Палыча!
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Корабль призраков
Корабль призраков
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Related video
Если вы встречаетесь с представителем этого знака Зодиака, то ждите измены
Навка и рядом не стояла: не поверите, кем Авербух приходится Костомарову
Дочь Гузеевой пылинки сдувает с сына известного актера: ахнете, узнав, о ком речь
Такие имена в прошлом давали аристократам: проверьте, вдруг и вы голубых кровей
Китайская копия Барби: народ поглумился над новой «Миссис Россия»
Бабушка и внучка: что сотворили годы с двумя Хюррем из «Великолепного века»
«Страшно, что это неизлечимо»: народ жалеет Сафонова после печальных вестей
«Не могу и не хочу»: Соседов высказался о внезапном уходе из шоу
Лады Дэнс больше нет: пришла печальная весть о разбившейся в ДТП певице
Убрали без лишнего шума: съемки шоу «Поле чудес» прекращены
Эти дурные привычки окружающих раздражают россиян: может, и вы грешите?
Этот тест поможет узнать, какого цвета ваша аура
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше