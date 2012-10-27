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Восстание зомби
Rise of the Zombies
Восстание зомби, 2012
2012 / США
4.0
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 3.6
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Жанр:
боевик
приключения
драма
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4.0
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 3.6
Продолжительность
1 час 29 минут
Год выпуска
2012
Премьера в мире
27 октября 2012
Возраст
18+
Режиссер
Ник Лион
В ролях
Итан Сапли
ЛеВар Бёртон
Дэнни Трехо
Мэриэл Хемингуэй
Все актеры и съемочная группа
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