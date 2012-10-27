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Восстание зомби
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Rise of the Zombies

Восстание зомби, 2012

2012 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 3.6
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10 голосов Рейтинг IMDb: 3.6
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2012
Премьера в мире 27 октября 2012
Возраст 18+
Режиссер
Ник Лион
В ролях
Итан Сапли
Итан Сапли
ЛеВар Бёртон
ЛеВар Бёртон
Дэнни Трехо
Дэнни Трехо
Мэриэл Хемингуэй
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Восстание зомби 2 постера
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