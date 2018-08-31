Испытание огнём, 2018

В декабре 1991 года в доме главного героя произошел сильный пожар. Сам Тодд практически не пострадал, но в огне погибли три его маленьких дочери. Полиция осматривает дом и приходит к выводу о виновности мужчины. Он злоупотреблял алкоголем и часто устраивал драки с женой. Следствие уверено в том, что это был поджог. Следующие семь лет главный герой проведет за решеткой, в ожидании смертной казни.