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Испытание огнём Испытание огнём
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Trial by Fire

Испытание огнём, 2018

2018 / США
7.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

В декабре 1991 года в доме главного героя произошел сильный пожар. Сам Тодд практически не пострадал, но в огне погибли три его маленьких дочери. Полиция осматривает дом и приходит к выводу о виновности мужчины. Он злоупотреблял алкоголем и часто устраивал драки с женой. Следствие уверено в том, что это был поджог. Следующие семь лет главный герой проведет за решеткой, в ожидании смертной казни.

  • Лента основана на реальных событиях. В основу сюжета легла статья американского журналиста, которую опубликовали в 2009 году.
  • Жена настоящего Тодда была уверена в виновности супруга, несмотря на доказательства, которые предоставили авторитетные эксперты.
  • Премьера картины состоялась на фестивале кино в Колорадо в августе 2018 года.
  • Композитор Генри Джекман уже писал музыку для другого фильма режиссера Эдварда Цвика. Это была вторая часть франшизы «Джек Ричер».
  • В сцене, где Элизабет приходит в тюрьму, Тодд говорит, что его родители ни разу не навещали его, а также не собираются присутствовать на казни. Он заявляет, что дорога тянется на 1200 миль. В действительности это почти в 2 раза больше, чем реальное расстояние до тюрьмы из Оклахомы, где живут родители главного героя.

В декабре 1991 года в доме Тодда Уиллингема случился пожар, в результате которого погибли трое дочерей героя. Власти Техаса постановили, что причиной возгорания был поджог, и в течение 12-ти лет Тодд пытался доказать свою невиновность. Лишь драматург Элизабет Гилберт смогла ему поверить.

7.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 2 часа 3 минуты
Год выпуска 2018
Премьера онлайн 17 мая 2019
Премьера в мире 31 августа 2018
Возраст 18+
Режиссер
Эдвард Цвик
Эдвард Цвик
В ролях
Лора Дерн
Лора Дерн
Крис Кой
Крис Кой
Джошуа Микель
Джошуа Микель
Джефф Перри
Джефф Перри
Карлос Гомес
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Испытание огнём 2 постера
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Испытание огнём

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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Павел Куличенко 5 марта 2023, 13:01
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саундтрек фильма Испытание огнём
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