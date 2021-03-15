«Ая и ведьма»: Рецензия Киноафиши

Младенцем Аю оставили у дверей большого детского приюта с очень странной запиской, в которой мама обещает вернуться за ней, как только избавится от преследователей. Но спустя годы девочка все еще продолжает жить в стенах детдома. Несмотря на это, она выросла счастливой, ведь была окружена добрыми людьми и верными друзьями. Казалось, что так будет всегда. Все меняет таинственная женщина, неожиданно решающая удочерить Аю. Впервые странные способности девочки всегда получать желаемое не срабатывают, и она вынуждена молча принять правила. Будущее окажется полным новых открытий, чудес и испытаний. Девочке предстоит поселиться в доме талантливой ведьмы Беллы Яги и превратиться в служанку, выполняя все грязные дела. Но Ая не готова так просто свыкнуться с обстоятельствами. Она хочет научиться колдовать и попытается дать отпор своей обидчице.

«Ая и ведьма» — мультфильм-эксперимент японской анимационной студии Ghibli. Впервые компания меняет узнаваемый рисованный стиль в пользу своеобразной инновации — компьютерной графики. Режиссером стал сын Хаяо Миядзаки, а в основе довольно простая и трогательная история, отсылающая к другим проектам студии. Казалось, единственным спорным вопросом остается визуальное исполнение. Здесь возможно прямое сравнение с работами Pixar и Disney, которые за долгие годы отточили свое мастерство и стали флагманами в графических технологиях.

Ая и ведьма

Неожиданно, но именно с анимацией у мультфильма меньше всего проблем. Да, тут легко разглядеть недочеты, движения персонажей часто выглядят неуклюже, но в дизайне можно увидеть потенциал. Графика имеет свой узнаваемый стиль и не пытается копировать западные аналоги, хотя и теряет привычную визуальную магию. Пока это сложно воспринимать как следующий шаг студии Ghibli. «Ая и ведьма» ощущается попыткой лишь понять направление современной мировой анимации и вряд ли станет нормой.

Главной проблемой окажется история, что нехарактерно для мультфильмов студии Миядзаки. В первые минуты мы видим погоню, применение магии, таинственную кассету и записку, рассказывающую о клане 12 ведьм. Почти вся интрига выстраивается вокруг таинственной мамы Аи, которой достанется очень интригующее начало. Ее присутствие будет ощущаться и в доме ведьмы, переполненном магией и потайными комнатами. Исследуя его, Ая постоянно находит множество подсказок и деталей. Кажется, в них сокрыто таинственное прошлое, намек, почему маме пришлось оставить своего ребенка, и понимание устройство мира ведьм.

Ая и ведьма

Набрав огромную скорость и приближаясь к интересному конфликту, история неожиданно врезается в стену из титров. Мультфильм буквально обрывается на полуслове и больше напоминает пилотную серию будущего сериала. Как будто увиденное разочаровало главу студии, и авторам просто не дали завершить «Аю и ведьму» до конца, лишив полноценной второй половины. Подобное сложно списать даже на открытый финал. Для этого нам должны были дать хоть какие-то подсказки, а не просто обозначить наличие сюжетных развилок, буквально оканчивающихся большим и темным обрывом.

Именно ощущение недоделанности портит общее впечатление довольно милой истории. Здесь полно обаятельных персонажей, есть говорящий кот Томас, а в основе лежит понятный сюжет о девочке, ищущей общий язык со своей новой необычной семьей. Но вступление поднимает планку ожиданий слишком высоко. И все равно хочется искать оправдания. Возможно, зная об обрезанном финале, можно избежать подобного разочарования, но это только догадки. Фанатам творчества студии Ghibli стоит воспринимать мультфильм как эксперимент и порадоваться, что нам все-таки показали эти наработки, ведь они могли с легкостью так и остаться на полке. «Ая и ведьма» подойдет для семейного просмотра и понравится поклонникам трогательных приключений, готовых небольшой на компромисс.