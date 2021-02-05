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Горо Миядзаки
Горо Миядзаки
Gorō Miyazaki
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Горо Миядзаки
Gorō Miyazaki
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Дата рождения
21 января 1967
Возраст
55 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Режиссер
Место рождения
Токио, Япония
Биография Горо Миядзаки
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Фильмография Горо Миядзаки
Ая и ведьма
аниме , анимация, фэнтези
2021, Япония
5.0
Со склонов Кокурико
анимация, драма, аниме
2011, Япония
7.0
Сказания Земноморья
анимация, сказка, приключения, аниме
2006, Япония
7.0
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Хаяо Миядзаки заскучал на пенсии и вернулся к режиссуре «ради того, чтобы жить»
Свою новую анимационную ленту «Как поживаете?» он создает не торопясь.
Написать
5 февраля 2021 14:54
Студия Ghibli показала вступительную сцену из мультфильма «Ая и ведьма»
Ролик компания опубликовала в новом зарегистрированном Twitter-аккаунте.
Написать
28 января 2021 14:30
Режиссер мультфильма «Ая и ведьма» рассказал о подходе студии Ghibli к компьютерной анимации
По словам Горо Миядзаки, он попытался совместить эстетику Ghibli и компьютерную графику.
Написать
25 января 2021 16:25
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