Наши соседи Ямада, 1999

Фильм представляет собой серию эпизодов из повседневной жизни семьи Ямада: родители Такаси и Мацуко, бабушка Шиге, мальчик Нобору, маленькая Ноноко и Почи, семейный пес. Эпизоды охватывают такие вопросы, как потеря ребенка в универмаге, отношения между отцом и сыном или мужем и женой, мудрость старших, первая любовь и многое другое. Каждый из них представлен с большим юмором, изображая очень правдивую картину семейной жизни, выходящей за рамки культурных границ.
Ямада — обычная семья: папа, мама, бабушка, сын Нобору и дочка Ноноко. Но каждый день с ними происходит что-нибудь занятное: то Ноноко в супермаркете оставят, то папа с мамой устраивают сложнопостановочные бои за право взять пульт от телевизора, то бабушка затеет приготовление странного блюда бефстроганов.