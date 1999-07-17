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Наши соседи Ямада Наши соседи Ямада
Киноафиша Фильмы Наши соседи Ямада
Hôhokekyo tonari no Yamada-kun / My Neighbors the Yamadas

Наши соседи Ямада, 1999

1999 / Япония
5.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм представляет собой серию эпизодов из повседневной жизни семьи Ямада: родители Такаси и Мацуко, бабушка Шиге, мальчик Нобору, маленькая Ноноко и Почи, семейный пес. Эпизоды охватывают такие вопросы, как потеря ребенка в универмаге, отношения между отцом и сыном или мужем и женой, мудрость старших, первая любовь и многое другое. Каждый из них представлен с большим юмором, изображая очень правдивую картину семейной жизни, выходящей за рамки культурных границ.

  • Мультфильм основан на манге под названием «Ноно-чан» японского мангаки Хисаичи Исии, созданной в формате ёнкомы, четырехпанельной манги, каждая страница которой отвечает за одну историю. В отличие от других мультфильмов студии Ghibli, этот фильм специально был представлен в стилизованной эстетике манги, что является отходом от традиционного аниме-стиля других работ студии.
  • Это первый созданный полностью цифровой анимацией фильм Studio Ghibli. Режиссер Исао Такахата хотел создать художественный стиль акварельных картин, но для этого художникам потребовались цифровые технологии, поскольку покадровая работа с акварелью чрезвычайно сложна и занимает много времени. 
  • Саундтрек был написан композитором Акико Яно и состоит в основном из коротких фортепианных тем. Он был исполнен Камерным оркестром Чешской филармонии.

Ямада — обычная семья: папа, мама, бабушка, сын Нобору и дочка Ноноко. Но каждый день с ними происходит что-нибудь занятное: то Ноноко в супермаркете оставят, то папа с мамой устраивают сложнопостановочные бои за право взять пульт от телевизора, то бабушка затеет приготовление странного блюда бефстроганов.

5.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 1999
Премьера онлайн 1 марта 2020
Премьера в мире 17 июля 1999
Возраст 12+
Прокатчик RUSCICO
Режиссер
Исао Такахата
В ролях
Хаято Исохата
Тору Масуока
Акико Яно
Тамао Накамура
Масако Араки
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Наши соседи Ямада 2 постера
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Наши соседи Ямада смотреть онлайн

Наши соседи Ямада
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