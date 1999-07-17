Наши соседи Ямада, 1999

Фильм представляет собой серию эпизодов из повседневной жизни семьи Ямада: родители Такаси и Мацуко, бабушка Шиге, мальчик Нобору, маленькая Ноноко и Почи, семейный пес. Эпизоды охватывают такие вопросы, как потеря ребенка в универмаге, отношения между отцом и сыном или мужем и женой, мудрость старших, первая любовь и многое другое. Каждый из них представлен с большим юмором, изображая очень правдивую картину семейной жизни, выходящей за рамки культурных границ.