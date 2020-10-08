«Генерал Де Голль»: Рецензия Киноафиши

Поразительно, что кинематограф, беря на вооружение биографии выдающихся личностей и военных деятелей, каким-то образом забыл о фигуре Шарля де Голля: ему не посвящалось ни одного байопика. Персонифицированная икона французского Сопротивления, национальный герой и основатель Пятой Республики — Де Голля по праву считают одним из самых влиятельных политических деятелей XX века, который мобилизовал все силы нации для борьбы с гитлеровской Германией.

И только сейчас, параллельно памятным датам, связанным с жизнью и деятельностью Де Голля (в этом году 130-летие со дня рождения), появился биографический фильм Гэбриела Ле Бомина. Картина рассказывает о нескольких тёплых месяцах 1940 года, на которые пришлась немецкая оккупация Франции. Правительство страны, а также усилия маршала Петэна, который пошел на сотрудничество с оккупантами, требовало перемирия, а следом — капитуляции перед гитлеровским режимом. Шарль де Голль, тогда ещё малоизвестный полковник, призвал французов к усиленному сопротивлению нацистам.

Генерал Де Голль

Для организации борьбы будущий национальный герой использовал радиообращения, в которых требовал примкнуть к движению Сопротивления. Идеи Де Голля реализовались: французы не сложили оружие и отказались от унизительного сотрудничества с немцами, которое навязывал режим Виши. События фильма стремительно движутся к легендарным радиообращениям Де Голля, которые в работе Ле Бомина выставлены кульминационным моментом всей истории. Немаловажное место режиссёр отводит семейным переживаниям героя. Ивон де Голль, жена лидера Сопротивления, пытается спастись из оккупированной Франции вместе с больной дочерью Анной.

Генерал Де Голль

От исторических катастроф до человеческих драм — байопик о Де Голле повторяет ошибки многих кинобиографий, пытающихся охватить всё и сразу. В одном случае это способствует успеху: драматизм картины многократно усиливается. В другом — превращает фильм в телевизионное мыло с набором событий: нефильтрованных, неудачно прописанных и плохо вяжущихся друг с другом. «Генерал Де Голль» не может найти точки соприкосновения двух параллельных историй: волнение лидера за состояние страны и положение семьи показаны с одинаковой небрежностью — крайне бегло, скупо и шаблонно.

По своему формату фильм больше всего похож на историческую реконструкцию: авторы создают небрежный эскиз эпохи, чтобы передать её характерные черты. Впрочем, даже в визуальной зрелищности картина Ле Бомина отстаёт: большая часть событий разворачивается в кабинетах военных министров и среди неказистых ландшафтов деревни (только один раз перед глазами промелькнёт несколько танков на фоне боевых действий). Самому Де Голлю в исполнении Ламбера Вильсона также чего-то не хватает — как минимум той остроты и харизмы, которые были присущи мятежнику и сопротивленцу. И даже Черчилль, сыгранный Томом Хадсоном, заставляет вспомнить о том, что пару лет назад были «Тёмные времена», рассказавшие примерно ту же историю, но более деликатно, вдумчиво и кинематографично. В этом смысле история «Де Голля» повторяет историю о Черчилле, сыгранную с участием Гэри Олдмана, но в качестве бюджетного побочного продукта.

Генерал Де Голль

И к тому же можно смело говорить, что кинематографический интерес французов к Де Голлю вызван не только датами, приуроченными ко дню рождения лидера или его обращению к соотечественникам. Страна, переживающая недовольство политикой Макрона, испытывает определённую нехватку таких мощных национальных фигур, как Де Голль. И нация выражает эту ностальгию в латентной кинематографической форме. В этом смысле фильм следует рекомендовать тем, кто любит наблюдать за решительными политическими фигурами. Константин Мышкин