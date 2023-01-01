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О персоне
Фильмография
Дмитрий Малашенко
Киноафиша
Персоны
Дмитрий Малашенко
Дмитрий Малашенко
Дата рождения
23 августа 1984
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Лев
Популярные фильмы
Женись на мне
(2022)
0
Я слежу за тобой
(2022)
0
Концерт — отменяется
(2023)
0
Фильмография Дмитрий Малашенко
Жанр
Все
Комедия
Мелодрама
Год
Все
2023
2022
Все
3
Фильмы
1
Сериалы
2
Актер
3
Сценарист
1
Концерт — отменяется
комедия
2023, Россия
Женись на мне
комедия, мелодрама
2022, Россия
Я слежу за тобой
комедия
2022, Россия
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