«Корпорация Ad Libitum»: Рецензия Киноафиши

На экраны российских кинотеатров выходит любопытная отечественная мелодрама про поиск настоящей и долгоиграющей любви. Интерес этот фильм вызывает потому, что авторы не боятся говорить об одиночестве в эпоху карантина и тотальной изоляции от своих близких или почти родных людей. А меланхолия наступает с новой силой как раз в самые морозные дни, поэтому «Корпорация Ad Libitum» возвращает всех зрителей в лето и философствует о любви, словно автор одной из колонок какого-нибудь snob.ru.

В центре сюжета успешный телевизионный журналист Герман, у которого есть практически все. Отличная квартира чуть ли не центре столицы, девушка-художница — с минуты на минуту невеста, замечательные и поддерживающие друзья. В поисках нового сюжета он натыкается на загадочную корпорацию Ad Libitum, после посещения которой люди куда-то пропадают. Герман, как настоящий журналист, планирует собственное расследование и внедряется в качестве клиента в это странное место. Оказывается, люди туда приходят, чтобы избавиться от одиночества, а корпорация предлагает идеальный вариант для каждого. В предложенную партию просто невозможно не влюбиться, а забыть вообще не удастся. Герман в это верит с трудом, но так как первое посещение бесплатное — соглашается. Вот тут успешный журналист не ожидал, насколько изменится его жизнь.

Корпорация Ad Libitum

В качестве своей дебютной картины сценаристка и режиссерка Полина Ольденбург выбирает простой и удобный жанр мелодрамы, который на российском пространстве часто «услащают» и становится непонятно, что представлено на экране. С одной стороны, получается кинематографическая история, но с таким же успехом фильм мог транслироваться на каком-нибудь федеральном канале в будний вечер. С картиной Полины Ольденбург совершенно другая ситуация. Очевидно, режиссерка вдохновлялась классическими американскими мамблкорами и многочисленными фильмами Netflix, снятыми специально для binge-watching. Однако совсем линейный сюжет не позволяет жанру полностью раскрыться и работает только в определённых рамках.

Последнее может быть результатом разной и долгой редактуры сценария. В итоге у фильма достаточно короткий хронометраж, не дотягивающий даже до полутора часов. В то же время картина ощущается не как быстротечная и короткая история в силу долгих и протяжных диалогов между главным героем, психологом и идеальной девушкой, в которую невозможно не влюбиться. В круговороте разговоров оказываются записанные на средний план интервью клиентов корпорации, которые ещё не подозревают, в какую ловушку они попали на добровольной основе. Параллельно через короткие сессии вопросов и ответов раскрывается каждая жертва, и их судьбы окружают главного героя. Последнее влияет на Германа с неимоверной силой и полностью сбивает с ног.

Корпорация Ad Libitum

Главный герой фильма составлен из универсальных архетипов успешного современного человека. Похожих на себя он также встречает на своём пути, но всячески пытается от них отстраниться и доказать, насколько от всех отличается. Только его жизнь оказывается намного прозаичнее. Дорогая машина, квартира в центре, отличная работа и много денег. Герман предстаёт типичным богатым белым человеком, и проблемы его точно такие же. Конечно, это не сериал «Наследники» канала HBO, поэтому миллионами он не кидается, да и делить корпорацию отца ему не приходится. Однако души и какого-то сентиментального отношения к жизни уже не существует в его глазах. О таких обычно пишут колонки в каком-нибудь глянце или престижном медиа. Герман же полностью меняется при встрече с девушкой, в которую все влюбляются. Рыжие волосы, разговоры о звездах и космосе, оттенки зеленого вокруг, а элитные Патриаршие пруды снова предстают каким-то мистическим местом. Словно ангел, сошедший небес, героиня даже изображается ярче, чем остальные персонажи. Теперь уже в каждой встречной успешный журналист видит только её и даже в картинах своей невесты.

Корпорация Ad Libitum

Полина Ольденбург философствует через все приемы зрительского кино. Ей очень хочется узнать, что же человеку нужно делать, когда он наконец-то уже давно воплотил все свои мечты. В таком случае любовь и сама рыжая девушка остаются просто образами, иллюзией, за которую хочет держаться потерявшийся Герман. Но как быть, если снова можно оказаться в это рутинной петле тяжелодающихся достижений?

Ответ у режиссёра есть, и кроется он в простом изобретении вакцины от любви. Если перестать влюбляться во все вокруг, то и жизнь наконец-то больше не будет казаться серой и за углом появятся все оттенки зеленого.

«Корпорация Ad Libitum» понравится всем любителям мелодрам, мамблкоров и зрительских фильмов Netflix. Тем более увидеть такую знакомую Москву в солнечных лучах лета — это то, что нужно в такие холода.

Ася Заболоцкая