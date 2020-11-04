Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "До рассвета" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Побочный эффект Побочный эффект
Киноафиша Фильмы Побочный эффект Отзывы о фильме «Побочный эффект»
Побочный эффект 2020 / Россия
6.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Побочный эффект»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Молодой архитектор Андрей (Семён Серзин) пытается спасти свой брак. Не так давно на них с женой Олей (Марина Васильева) напали грабители. Оля была на первых месяцах беременности и потеряла ребёнка. Пытаясь вернуть отстранившуюся жену, Андрей прибегает к крайней мере – обращается к колдунье Маре (Александра Ревенко). Та с помощью каких-то грибов должна помочь девушке забыть ужасную ночь. Сначала всё получается – снадобье действует. Мара предлагает Андрею с женой пожить в её большой…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Ярик Симонов 4 ноября 2020, 20:14
Оценка
Судя про трейлеру фильм классный, завтра планирую сходить!
4 ноября 2020, 20:14 Ответить
Владимир Маномах 6 ноября 2020, 17:13
Ну как тебе? Кто смотрел
6 ноября 2020, 17:13 Ответить
tanita_ru 7 ноября 2020, 22:31
Оценка
Мне понравилось )
7 ноября 2020, 22:31 Ответить
Andrei Petr 10 ноября 2020, 18:25
в ответ на сообщение Владимир Маномах от 6 ноября 2020, 17:13
Сходи. Нормальный кинчик
10 ноября 2020, 18:25 Ответить
Regina Kurr 15 ноября 2020, 06:39
Полная хрень! Главный герой плохо сыграл роль - неинтересно и скучно. Сценаристы, вы что курили что такую фигню сочинили? А, наверно грибов и обожрались.
15 ноября 2020, 06:39 Ответить
Regina Kurr 15 ноября 2020, 06:39
в ответ на сообщение Владимир Маномах от 6 ноября 2020, 17:13
Ерунда
15 ноября 2020, 06:39 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных 8 комментариев
Мира
Мира 46 комментариев
Форсаж 10
Форсаж 10 44 комментария
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3 46 комментариев
Комната чудес
Комната чудес 1 комментарий
14+: Продолжение
14+: Продолжение 34 комментария
Непосредственно Каха. Другой фильм
Непосредственно Каха. Другой фильм 38 комментариев
До рассвета
До рассвета 28 комментариев
Беглец
Беглец 3 комментария
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Форсаж 10
Форсаж 10
2023, США, боевик, криминал
Маша и Медведь в кино: скажите «Ой!»
Маша и Медведь в кино: скажите «Ой!»
2023, Россия, детский, анимация
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Непосредственно Каха. Другой фильм
Непосредственно Каха. Другой фильм
2023, Россия, комедия
До рассвета
До рассвета
2023, Россия, комедия
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Хитровка. Знак четырёх
Хитровка. Знак четырёх
2023, Россия, детектив, комедия
Трио в перьях 2
Трио в перьях 2
2023, Бельгия / Германия / Норвегия, анимация
Related video
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Kinoafisha.info App