41 900 000 миллиона часов ушло в никуда? Почему зрители включают «Как бы беременна» от Netflix, а рейтинги — на дне?

Обманывают ожидания — в хорошем смысле: короткие турецкие сериалы, которые смотрятся на одном дыхании

28 лет спустя — все такие же недотепы: «Бивис и Батт-Хед» запускают новый сезон уже совсем скоро

Звезда «Крестного отца» рассказал, почему считает первый фильм лучше второго — все дело в другом актере

«Жизнь в мегаполисе накладывает отпечаток»: стыдный «туалетный» ляп с Кэрри Брэдшоу в «И просто так» разобрал косметолог

Что такое «Гравити Фолз»? Не все знают, откуда взялось название, и как оно «спойлерит» сюжет мультфильма

От Арису до Шляпника: ответьте на 5 вопросов, чтобы узнать кто вы из «Алисы в Пограничье» (тест)

Детективный сериал со 100% свежести от RT — нынче большая редкость, так что эту премьеру определенно стоит подождать

Эту экранизацию Богомолова с восторгом приняли на Западе: кино — тяжелейшее, но урвало «Золотого льва»

4 сезона наслаждения сюжетом и вкусной еды: у этого сериала с Джереми Алленом целых 93% «свежести», пропускать такое — грех