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Мелани Скрофано
Мелани Скрофано
Melanie Scrofano
О персоне
Фильмография
Мелани Скрофано
Melanie Scrofano
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Дата рождения
20 декабря 1981
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актриса
Место рождения
Оттава, Онтарио, Канада
Рост
170 см
Биография Мелани Скрофано
Родилась 20 декабря 1981 года. Оттава, Онтарио, Канада.
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Фильмография Мелани Скрофано
Бесшумный
боевик, триллер, криминал
2020, США / Канада
6.0
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