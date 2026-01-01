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Маргарита Бройх
Маргарита Бройх Margarita Broich
Киноафиша Персоны Маргарита Бройх

Маргарита Бройх

Margarita Broich

Дата рождения
3 мая 1960
Возраст
66 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Романтическая актриса

Биография Маргариты Бройх

Родилась 3 мая 1960 года. Нойвид, Германия.

Популярные фильмы

Любовь за стеной 7.4
Любовь за стеной (2009)
Сестры-близнецы 7.4
Сестры-близнецы (2002)
Хеди Шнайдер застряла 6.8
Хеди Шнайдер застряла (2015)

Фильмография Маргариты Бройх

Волшебное зеркало или двойные неприятности 6.2
Волшебное зеркало или двойные неприятности Unheimlich perfekte Freunde
комедия, семейный 2019, Германия
Смотреть трейлер Рецензия
Поцелуй для шеф-повара 5.9
Поцелуй для шеф-повара Meine Mutter ist unmöglich
комедия, мелодрама 2018, Германия
Хеди Шнайдер застряла 6.8
Хеди Шнайдер застряла Hedi Schneider steckt fest
драма, комедия 2015, Германия / Норвегия
Любовь за стеной 7.4
Любовь за стеной Beloved Berlin Wall / Liebe Mauer
драма 2009, Германия
Смотреть трейлер
Взгляд ночи 6.7
Взгляд ночи Nacht vor Augen
триллер, военный, драма 2008, Германия
Сестры-близнецы 7.4
Сестры-близнецы De tweeling
драма, мелодрама, военный 2002, Люксембург / Нидерланды
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