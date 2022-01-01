Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Маргарита Бройх

Маргарита Бройх

Margarita Broich
Маргарита Бройх
Маргарита Бройх Margarita Broich
В избранное Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
3 мая 1960
Возраст
62 года
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса
Биография Маргариты Бройх

Родилась 3 мая 1960 года. Нойвид, Германия.

Фильмография Маргариты Бройх
Волшебное зеркало или двойные неприятности
Волшебное зеркало или двойные неприятности
комедия, семейный 2019, Германия
6.0
Поцелуй для шеф-повара
Поцелуй для шеф-повара
комедия, мелодрама 2018, Германия
5.0
Хеди Шнайдер застряла
Хеди Шнайдер застряла
драма, комедия 2015, Германия / Норвегия
7.0
Любовь за стеной
Любовь за стеной
драма 2009, Германия
8.0
Все фильмы
Related video
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Приложение киноафиши