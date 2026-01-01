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Фильмография
Маргарита Бройх
Margarita Broich
Киноафиша
Персоны
Маргарита Бройх
Маргарита Бройх
Margarita Broich
Дата рождения
3 мая 1960
Возраст
66 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Романтическая актриса
Биография Маргариты Бройх
Родилась 3 мая 1960 года. Нойвид, Германия.
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2019, Германия
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ООО "Старт.Ру" ИНН: 7728374780
5.9
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2009, Германия
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Nacht vor Augen
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De tweeling
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2002, Люксембург / Нидерланды
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