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Маргарита Бройх
Маргарита Бройх
Margarita Broich
О персоне
Фильмография
Маргарита Бройх
Margarita Broich
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Дата рождения
3 мая 1960
Возраст
62 года
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса
Биография Маргариты Бройх
Родилась 3 мая 1960 года. Нойвид, Германия.
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Фильмография Маргариты Бройх
Волшебное зеркало или двойные неприятности
комедия, семейный
2019, Германия
6.0
Поцелуй для шеф-повара
комедия, мелодрама
2018, Германия
5.0
Хеди Шнайдер застряла
драма, комедия
2015, Германия / Норвегия
7.0
Любовь за стеной
драма
2009, Германия
8.0
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