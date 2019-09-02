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Мой брат – супергерой! Мой брат – супергерой!
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Mio fratello rincorre i dinosauri

Мой брат – супергерой!, 2019

2019 / Италия
6.5 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Итальянский семейный фильм о подростке и его «особенном» брате
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История мальчика Джека, которому предстоит научиться доброте у своего брата с синдромом Дауна. 

Семья маленького мальчика Джека состоит из остроумных демократичных родителей и из двух сестер, которые иногда любят задирать мальчика. Новость о том, что у Джека скоро появится младший братик, приводит героя в полный восторг. Наконец-то ему будет с кем играть и он не будет чувствовать себя одиноким среди своих сестер! Джио рождается с синдромом Дауна, и родители решают сказать Джеку, что его младший брат особенный и обладает сверхспособностями.  Поначалу Джек безумно счастлив появлению в семье еще одного мальчика и гордится его непохожестью на других, но со временем он понимает, что родители позволили ему поверить во что-то, очень отличное от реальности. 

Когда Джек достигает 14-летнего возраста, младший брат становится для него обузой. В старшей школе герой хочет подружиться со своими одноклассниками и впечатлить девушку по имени Арианна. Джек стесняется того факта, что его младший брат родился с синдромом Дауна, и решает скрыть его от своих друзей. Мечтая стать популярным старшеклассником, Джек даже готов присоединиться к музыкальной группе. Он все больше и больше отдаляется от Джио, а его попытки умолчать о родном брате в обществе крутых ребят постепенно делают из Джека настоящего обманщика. Запутавшись в себе и в своей лжи, герой совершает ошибки, обижает близких и загоняет себя в тупик. 

«Мой брат — супергерой!» — это трепетная история взросления подростка, которому предстоит преодолеть дискомфорт, научиться ставить правильные ориентиры и быть добрее к своим близким. 

«Мой брат — супергерой!» основан на автобиографическом романе писателя Джакомо Маццариола, ставшем бестселлером. Фильм сохраняет свежесть и иронию, которые присущи литературному первоисточнику.

Оригинальное название переводится с итальянского как «Мой брат преследует динозавров».

Для Стефано Чипани, режиссера фильма, это дебют в полнометражном кино. До этого он снял ряд музыкальных клипов и несколько короткометражек: «Очарование Наполеона», «Пока Бог смотрит на нас», «Симметрия», «Яркое сияние: мюзикл».

Это первая актерская работа Лоренцо Систо, который сыграл Джио.

«Мой брат — супергерой!» — совместное производство Италии и Испании. 

Картина получила награду от молодежного жюри Европейской киноакадемии и премию Sorriso Diverso на Биеннале в Венеции.

Фильм сравнивают с американской картиной Стивена Чбоски «Чудо», где одну из главных ролей сыграла актриса Джулия Робертс.

Фильм «Мой брат — супергерой!» снимали в итальянских коммунах Ченто, Пьеве-ди-Ченто, Анцола-дель-Эмилия и в городе Болонья.

У Джека две сестры, но он мечтает о брате, с которым можно будет играть в понятные только парням игры. И вот родители объявляют, что долгожданный брат скоро появится. Но он будет «особенным». Джек тут же решает, что в их семье появится супергерой, с которым они вместе спасут мир. Ему придется проделать долгий путь, чтобы понять, что у людей с лишней хромосомой действительно есть суперспособность, в которой нуждается человечество — бесконечная доброта.

6.5 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2019
Премьера в России 18 марта 2021
Премьера онлайн 17 сентября 2021
Премьера в мире 2 сентября 2019
Возраст 6+
Прокатчик Пионер
Режиссер
Стефано Чипани
Стефано Чипани
В ролях
Алессандро Гассман
Алессандро Гассман
Изабелла Рагонезе
Изабелла Рагонезе
Росси де Пальма
Росси де Пальма
Франческо Геги
Франческо Геги
Лоренцо Систо
Лоренцо Систо
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Мой брат – супергерой! 2 постера
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Кинозал ГУМа
15:40 от 600 ₽
Полное расписание и билеты

Мой брат – супергерой! смотреть онлайн

Мой брат – супергерой!
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за 1 рубль
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Джек (Франческо Геги) живёт в большой семье. У него уже есть две сестры, но он всё хочет брата. Это мечта исполняется: родители сообщают, что в семье планируется пополнение. Но младший брат Джованни (Лоренцо Систо) оказывается не совсем обычным ребёнком. Снимать художественное кино про людей с синдромом Дауна проблематично: в отличие, например, от расстройства аутистического спектра, это заболевание имеет очевидные внешние признаки, что делает почти невыполнимым (и, возможно, не очень…
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«Мой брат – супергерой!» в кинотеатрах

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Формат сеанса
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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Кинозал ГУМа Площадь Революции
2D
15:40 от 600 ₽
Полное расписание и билеты
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