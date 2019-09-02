Мой брат – супергерой!, 2019

История мальчика Джека, которому предстоит научиться доброте у своего брата с синдромом Дауна.

Семья маленького мальчика Джека состоит из остроумных демократичных родителей и из двух сестер, которые иногда любят задирать мальчика. Новость о том, что у Джека скоро появится младший братик, приводит героя в полный восторг. Наконец-то ему будет с кем играть и он не будет чувствовать себя одиноким среди своих сестер! Джио рождается с синдромом Дауна, и родители решают сказать Джеку, что его младший брат особенный и обладает сверхспособностями. Поначалу Джек безумно счастлив появлению в семье еще одного мальчика и гордится его непохожестью на других, но со временем он понимает, что родители позволили ему поверить во что-то, очень отличное от реальности.

Когда Джек достигает 14-летнего возраста, младший брат становится для него обузой. В старшей школе герой хочет подружиться со своими одноклассниками и впечатлить девушку по имени Арианна. Джек стесняется того факта, что его младший брат родился с синдромом Дауна, и решает скрыть его от своих друзей. Мечтая стать популярным старшеклассником, Джек даже готов присоединиться к музыкальной группе. Он все больше и больше отдаляется от Джио, а его попытки умолчать о родном брате в обществе крутых ребят постепенно делают из Джека настоящего обманщика. Запутавшись в себе и в своей лжи, герой совершает ошибки, обижает близких и загоняет себя в тупик.

«Мой брат — супергерой!» — это трепетная история взросления подростка, которому предстоит преодолеть дискомфорт, научиться ставить правильные ориентиры и быть добрее к своим близким.