Мой брат – супергерой!, 2019

История мальчика Джека, которому предстоит научиться доброте у своего брата с синдромом Дауна.
Семья маленького мальчика Джека состоит из остроумных демократичных родителей и из двух сестер, которые иногда любят задирать мальчика. Новость о том, что у Джека скоро появится младший братик, приводит героя в полный восторг. Наконец-то ему будет с кем играть и он не будет чувствовать себя одиноким среди своих сестер! Джио рождается с синдромом Дауна, и родители решают сказать Джеку, что его младший брат особенный и обладает сверхспособностями. Поначалу Джек безумно счастлив появлению в семье еще одного мальчика и гордится его непохожестью на других, но со временем он понимает, что родители позволили ему поверить во что-то, очень отличное от реальности.
Когда Джек достигает 14-летнего возраста, младший брат становится для него обузой. В старшей школе герой хочет подружиться со своими одноклассниками и впечатлить девушку по имени Арианна. Джек стесняется того факта, что его младший брат родился с синдромом Дауна, и решает скрыть его от своих друзей. Мечтая стать популярным старшеклассником, Джек даже готов присоединиться к музыкальной группе. Он все больше и больше отдаляется от Джио, а его попытки умолчать о родном брате в обществе крутых ребят постепенно делают из Джека настоящего обманщика. Запутавшись в себе и в своей лжи, герой совершает ошибки, обижает близких и загоняет себя в тупик.
«Мой брат — супергерой!» — это трепетная история взросления подростка, которому предстоит преодолеть дискомфорт, научиться ставить правильные ориентиры и быть добрее к своим близким.
«Мой брат — супергерой!» основан на автобиографическом романе писателя Джакомо Маццариола, ставшем бестселлером. Фильм сохраняет свежесть и иронию, которые присущи литературному первоисточнику.
Оригинальное название переводится с итальянского как «Мой брат преследует динозавров».
Для Стефано Чипани, режиссера фильма, это дебют в полнометражном кино. До этого он снял ряд музыкальных клипов и несколько короткометражек: «Очарование Наполеона», «Пока Бог смотрит на нас», «Симметрия», «Яркое сияние: мюзикл».
Это первая актерская работа Лоренцо Систо, который сыграл Джио.
«Мой брат — супергерой!» — совместное производство Италии и Испании.
Картина получила награду от молодежного жюри Европейской киноакадемии и премию Sorriso Diverso на Биеннале в Венеции.
Фильм сравнивают с американской картиной Стивена Чбоски «Чудо», где одну из главных ролей сыграла актриса Джулия Робертс.
Фильм «Мой брат — супергерой!» снимали в итальянских коммунах Ченто, Пьеве-ди-Ченто, Анцола-дель-Эмилия и в городе Болонья.
У Джека две сестры, но он мечтает о брате, с которым можно будет играть в понятные только парням игры. И вот родители объявляют, что долгожданный брат скоро появится. Но он будет «особенным». Джек тут же решает, что в их семье появится супергерой, с которым они вместе спасут мир. Ему придется проделать долгий путь, чтобы понять, что у людей с лишней хромосомой действительно есть суперспособность, в которой нуждается человечество — бесконечная доброта.