«Волшебное зеркало или двойные неприятности»: Рецензия Киноафиши

Школьник Фридо не справляется с учебой. Как и всех сверстников, его интересуют лишь развлечения, а школьные задания не вызывают большого интереса. Все попытки подготовки с мамой оборачиваются новыми неудачами и двойками. Впереди маячит призрак злобного репетитора, способный окончательно забрать себе остатки свободного времени. Без него мальчик рискует не перейти в старшую школу. Во время ссоры разведенных родителей Фридо сбегает и находит магический шкаф с зеркалом, из которого появляется двойник. Копия оказывается его полной противоположностью. Она любит делать уроки, кушать противные овощи с рыбой, сторонится сладкого, наводит порядок в комнате и начинает размышлять об учебе в престижном заведении. Кажется, вот решение всех проблем. Но ситуация выходит из-под контроля, после того как перемены в поведении одноклассника замечает друг Эмиль, тоже мечтающий о лучшей версии себя.

Волшебное зеркало или двойные неприятности

Дети слишком быстро увлекаются возможностью сделать жизнь проще. С помощью двойника они пытаются искоренить для окружающих свои слабые стороны, надеясь только пожинать плоды их работы. Герои не успевают переосмыслить жизнь или осознать гнетущее одиночество свободного времени. Их проблема оказывается более реальной, вынуждая реагировать на агрессивных захватчиков. Последние уверены, что идеальны, а оригинал — всего лишь рудимент, тормозящий наступление счастливого будущего. Фридо лицом к лицу сталкивается с последствиями решений. Надеясь отыскать легкий путь, он загоняет себя в еще большие неприятности. Теперь вместо простых уроков и домашних заданий нужно спасать друзей, используя смекалку, и, что намного страшнее, признаться взрослым в обмане.

Волшебное зеркало или двойные неприятности

На первый взгляд это довольно простая и знакомая многим история. Здесь легко найти параллели с «Приключениями Электроника», увидеть размышления об ответственности, взрослении и важности знаний. Неожиданно все это оказывается лишь обязательной программой, а на передний план выходит принятие самого себя, борьба с детскими страхами и неуверенностью. Перед нами сразу два диаметрально противоположных типажа: Фридо, двоечник и душа компании, и его лучший друг Эмиль, отличник, которого обходят стороной. Доппельгангеры позволяют им увидеть осуществление заветной мечты, пускай и в своеобразном отражении, где один знает ответы на все вопросы школьной программы и радует маму, а второй набирается храбрости пообщаться с девочкой, раздавая тумаки обидчикам и задирам. Их неожиданные успехи кружат голову, но все равно не принадлежат героям, превращаясь в удобрения для новых комплексов. В реальности ничего не изменилось, они все так же не в состоянии дотянуться до подвигов копии. Дети начинают верить, что не нужны близким и только мешают окружающим достичь счастья. Чтобы победить заучек-двойников, ответы придется искать не в школьных учебниках.

Волшебное зеркало или двойные неприятности

Удивительнее всего выглядят понимающие родители Фридо, которые не ругают за плохую учебу, а начинают искать ошибки в себе и неправильном воспитании. Их цель — помочь ребенку обрести уверенность и преодолеть проблемы взросления. Учительница тоже не оказывается тираном и готова выручить оступившийся класс, не упрекая в смертных грехах. Почти все взрослые — отличный пример для подражания, та самая опора, способная выручить в трудную минуту. При должном желании фильм откроется родителям с другой стороны и даже чуточку блеснет глубиной, показывая, сколько можно упустить, не обратив лишний раз внимания на ребенка, отбив любое желание очередным нравоучением и усложнив ему жизнь гиперопекой.

Волшебное зеркало или двойные неприятности

Стоит все равно помнить, что «Волшебное зеркало, или Двойные неприятности» — это детское кино. Здесь простые герои и юмор, много ярких цветов и история, полная назидательности и нравоучений. Неожиданно то, что эта семейная картина сможет стать зеркалом не только для детей, но и для взрослых. Они не будут слезливо вспоминать юность, а увидят пример эталонного общения и поддержки между ребенком и взрослым. Незатейливое волшебство лишь раскрасит это приключение, превратив простые метафоры в реальность и наглядно показав тяжесть проблем юных школьников.

Константин Киценюк