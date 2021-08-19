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В небольшом провинциальном городке Городе Приключений не привыкли вызывать пожарных или полицию при чрезвычайных происшествиях. У них есть Щенячий патруль. Смелые щенята под руководством харизматичного лидера Райдера, оснащённые оборудованием, которому позавидует даже Бэтмен, не боятся ничего и всегда готовы прийти на помочь. Любой житель Города Приключений любит Щенячий патруль, вот они слева направо: Райдер, Гонщик, Маршалл, Крепыш, Рокки, Зума, Скай. Когда в большом Городе Приключений…