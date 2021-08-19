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Щенячий патруль в кино Щенячий патруль в кино
Киноафиша Фильмы Щенячий патруль в кино Отзывы о мультфильме «Щенячий патруль в кино»
Paw Patrol: The Movie Щенячий патруль в кино 2021 / США / Канада
7.7 Оцените
31 голос Рейтинг IMDb: 6.1
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Отзывы о мультфильме «Щенячий патруль в кино»

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Наша рецензия

В небольшом  провинциальном городке Городе Приключений не привыкли вызывать пожарных или полицию при чрезвычайных происшествиях. У них есть Щенячий патруль. Смелые щенята под руководством харизматичного лидера Райдера, оснащённые оборудованием, которому позавидует даже Бэтмен, не боятся ничего и всегда готовы прийти на помочь. Любой житель Города Приключений любит Щенячий патруль, вот они слева направо: Райдер, Гонщик, Маршалл, Крепыш, Рокки, Зума, Скай. Когда в большом Городе Приключений…

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salimovserega28 19 августа 2021, 01:44
Оценка
Очень жду его!
19 августа 2021, 01:44 Ответить
Миронов Данил 20 августа 2021, 12:22
Как же я хочу его посмотреть надеюсь мы с мамой пойдём на него
20 августа 2021, 12:22 Ответить
pzm_62 21 августа 2021, 07:56
Оценка
Пойдём с внучкой, очень ждём!
21 августа 2021, 07:56 Ответить
Станислав Ян 30 августа 2021, 10:46
Оценка
Дочери мульт понравился. Детворе вокруг - тоже. Может быть для маленьких созданий, для которых еще нет понятия труд, настойчивость, выбор, ответственность все происходящее и вызывает восторг, но не учит ничему точно. Жаль, что головы наших детей занимают толерантные собачки с примочками трансформеров. Лучше бы это были Незнайка и его друзья, а может даже "мальчик с пальчик".
30 августа 2021, 10:46 Ответить
User 1 сентября 2021, 18:46
Оценка
Сыночку очень понравилось!
1 сентября 2021, 18:46 Ответить
Ростик Родачинский 3 сентября 2021, 17:38
Оценка
А почему онлайн нельзя купить билет?
3 сентября 2021, 17:38 Ответить
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