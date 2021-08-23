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Иэн Армитедж

Iain Armitage
Иэн Армитедж
Иэн Армитедж Iain Armitage
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Дата рождения
15 июля 2008
Возраст
14 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер
Место рождения
Джорджия, США
Рост
150 см
Биография Иэна Армитеджа

Иэн Армитедж родился 15 июля 2008 года в Шотландии. В семье Иэна много именитых персон. Его мать – известный театральный продюсер, а отец – актер. Дедушка Иэна – Ричард Армитедж, американский политик – в 2001-2005 годах работал высокопоставленным чиновником в Госдепартаменте США.

Работа матери Иэна Армитеджа отразилась на увлечениях сына. С шести лет Иэн ведет блог на платформе YouTube, где делится своими впечатлениями от просмотренных театральных постановок. Блог на YouTube стал отправной точкой в карьере Иэна: благодаря ему он познакомился со своими агентами, которые сразу же подобрали для Иэна шесть ролей.

Уже к 12 годам Иэн успел прославиться благодаря участию во многих крупных проектах. Началом карьеры совсем еще молодого актера считается дебют в эпизоде сериала «Закон и порядок: Специальный корпус» в 2017 году, где Иэн сыграл похищенного мальчика Тео Лашера. Но больше всего на известность Иэна Армитеджа повлияло исполнение им главной роли в сериале «Детство Шелдона», приквела и спин-оффа широко известного сериала «Теория Большого взрыва». Он также известен фанатам по роли сына одной из главных героинь сериала компании HBO «Большая маленькая ложь». Вокруг персонажа Иэна разворачивается основной сюжет сериала. 

Интересные факты о Иэне Армитедже
  • Иэн Армитедж предпочитает книги и театр телевизору;
  • Иэн получает образование прямиком на съемочной площадке, где три из десяти рабочих часов занимается изучением школьной программы;
  • Вдохновившись театральной постановкой по мотивам романа «Война и мир» Иэн назвал две свои плюшевые игрушки именами героинь – Марьей Ахросимовой и Натальей Ростовой;
  • Иэн ценит театр намного выше кинематографа, несмотря на то, что снимается преимущественно в сериалах;
  • Иэн еще не определился, кем хочет стать в будущем, но рассматривает для себя работу фокусником и геологом;
  • Иэн так же, как и его герой Шелдон Купер, обожает науку, но, в отличие от Шелдона, предпочтение отдает гуманитарным направлениям.
Фильмография Иэна Армитеджа
Наши души по ночам
Наши души по ночам
мелодрама 2017, США
6.0
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