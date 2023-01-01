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Поле битвы: Земля Поле битвы: Земля
Киноафиша Фильмы Поле битвы: Земля Фильмы похожие на Поле битвы: Земля
Battlefield Earth: A Saga of the Year 3000 Поле битвы: Земля 2000 / США
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11 голосов Рейтинг IMDb: 2.5
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Вся информация о фильме
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