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Поле битвы: Земля
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Battlefield Earth: A Saga of the Year 3000
Поле битвы: Земля
2000 / США
5.2
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 2.5
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