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Поле битвы: Земля Поле битвы: Земля
Киноафиша Фильмы Поле битвы: Земля Поле битвы: Земля, 2000: актеры и роли
Battlefield Earth: A Saga of the Year 3000 Поле битвы: Земля 2000 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 2.5
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Поле битвы: Земля, 2000: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Роджер Кристиан Roger Christian
В ролях
Джон Траволта Джон Траволта John Travolta Барри Пеппер Барри Пеппер Barry Pepper Форест Уитакер Форест Уитакер Forest Whitaker Ким Коутс Ким Коутс Kim Coates Сабин Карсенти Sabine Karsenti Майкл Бирн Michael Byrne Ричард Тайсон Richard Tyson
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