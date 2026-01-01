Оповещения от Киноафиши
Награды и номинации фильма Поле битвы: Земля 2000

Золотая малина 2010 Золотая малина 2010
Худший фильм за прошедшее десятилетие
Победитель
Худший актер десятилетия
Номинант
 Худший актер десятилетия
Номинант
Золотая малина 2005 Золотая малина 2005
Худшая "драма" за первые 25 лет
Победитель
Золотая малина 2001 Золотая малина 2001
Худший фильм
Победитель
Худший фильм
Победитель
Худший режиссер
Победитель
Худшая мужская роль
Победитель
Худшая мужская роль
Победитель
Худшая мужская роль второго плана
Победитель
Худшая женская роль второго плана
Победитель
Худший сценарий
Победитель
Худшая экранная пара
Победитель
Худшая мужская роль второго плана
Номинант
