В плену у космоса, 2013

В результате метеоритного дождя на лунной станции случается непредвиденная ситуация, и один из членов экипажа чуть не погибает. Его чудом удается спасти, но вместе с ним на станцию проникает неизвестный вирус. Команду начинают преследовать жуткие видения. Как определить, что из происходящего вокруг реально, а что нет? Начинается паника, и чтобы уцелеть, астронавтам нужно быстро найти какое-то решение.

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