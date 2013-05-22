Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Эскортница" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
В плену у космоса В плену у космоса
Киноафиша Фильмы В плену у космоса
Stranded

В плену у космоса, 2013

2013 / Канада
3.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3.5
Написать отзыв
Смотрите за 1
Смотрите за 1
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Четыре изолированных астронавта на лунной шахтной базе Арк терпят метеоритный шторм. Осматривая ущерб, нанесенный метеоритами, молодой астронавт Ава Камерон обнаруживает загадочные споры, содержащиеся в одном из фрагментов, и приносит их на базу для исследования. Медицинский работник обнаруживает, что эти споры могут быстро разрастаться, и при этом Ава заражается ими. Вскоре после этого у нее появляются явные признаки быстро прогрессирующей беременности, а через несколько часов начинаются схватки. Форма жизни убегает из лаборатории, но никто из экипажа не верит рассказам Авы. Тем временем существо начинает охоту на членов команды, намереваясь уничтожить всех находящихся на базе людей… 

  • Фильм стал одним из последних, профинансированных за счет отмененной налоговой льготы на занятость в фильмах, и был полностью снят в канадской Саскачеване. 
  • В середине фильма герои говорят, что датчик показывает уровни окиси углерода, которые не соответствуют графику. Однако на самом деле он показывает CO2, который представляет собой двуокись углерода; сокращение для окиси углерода – CO.
  • Фильм был выпущен в прокат 26 июля 2013 года, а через месяц стал доступен для домашнего просмотра, где принес создателям 1.7 миллиона долларов. 
     
В результате метеоритного дождя на лунной станции случается непредвиденная ситуация, и один из членов экипажа чуть не погибает. Его чудом удается спасти, но вместе с ним на станцию проникает неизвестный вирус. Команду начинают преследовать жуткие видения. Как определить, что из происходящего вокруг реально, а что нет? Начинается паника, и чтобы уцелеть, астронавтам нужно быстро найти какое-то решение.
3.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3.5
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2013
Премьера в мире 22 мая 2013
Возраст 16+
Режиссер
Роджер Кристиан
В ролях
Кристиан Слэйтер
Кристиан Слэйтер
Эми Матисио
Брендан Фер
Брендан Фер
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Пленники солнца
Пленники солнца (2013)
3.8
Пункт назначения
Пункт назначения (2000)
7.881356
Поле битвы: Земля
Поле битвы: Земля (2000)
4.7
Постер фильма В плену у космоса 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

В плену у космоса смотреть онлайн

В плену у космоса
Смотрите за 1

Похожие фильмы онлайн

Пленники солнца
 
Поле битвы: Земля
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Нюрнберг
Нюрнберг
2022, Россия / Германия / Чехия / Великобритания, исторический, драма, военный, триллер, приключения
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Человек-муравей и Оса: Квантомания
Человек-муравей и Оса: Квантомания
2023, США, боевик, приключения, комедия
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Беспринципные в деревне
Беспринципные в деревне
2023, Россия, комедия
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Величайший детектив-паук
Величайший детектив-паук
2022, Испания, анимация
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Свободные отношения
Свободные отношения
2023, Россия, комедия, мелодрама
Related video
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Приложение киноафиши