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Александр Давыдов
Александр Давыдов
О персоне
Фильмография
Александр Давыдов
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Дата рождения
25 января 1937
Возраст
75 лет
Знак зодиака
Водолей
Дата смерти
20 ноября 2012
Карьера
Режиссер, Сценарист
Место рождения
Москва, СССР (Россия)
Биография Александра Давыдова
Родился 25 января 1937 года. Москва, СССР (Россия). Умер 20 ноября 2012 года. Москва, Россия.
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Фильмография Александра Давыдова
Утро попугая Кеши
анимация
2002, Россия
5.0
Два богатыря
анимация
1989, СССР
7.0
Дереза
анимация
1985, СССР
7.0
Неудачники
анимация
1983, СССР
6.0
Про Деда, Бабу и Курочку Рябу
анимация
1982, СССР
6.0
Раз – горох, два – горох...
анимация
1981, СССР
7.0
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