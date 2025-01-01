Русский богатырь Иван и казахский воин Батыр отправляются на поиски своих возлюбленных. Невесту Ивана, светлокосую Марью, похитил Кощей Бессмертный, а чернобровую красавицу Алтыншаш, обещанную Батыру в жены, держит в плену злой дэв. Пути героев пересекаются, они скрещивают мечи, но решают сначала довести задуманное до конца, а затем уже вступать в бой. Однако все перепутывается – Батыр попадает в русский сказочный лес, где сталкивается с Бабой-Ягой и Кощеем, а Ивана дорога приводит прямиком к пещере восточного дэва. Чем же закончатся их приключения?
По мотивам русских и казахских сказок о богатырях Иване и Батыре.
|22 апреля 1989
|СССР