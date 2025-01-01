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Киноафиша Фильмы Два богатыря

Два богатыря

Dva bogatyrya 18+
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О фильме

Русский богатырь Иван и казахский воин Батыр отправляются на поиски своих возлюбленных. Невесту Ивана, светлокосую Марью, похитил Кощей Бессмертный, а чернобровую красавицу Алтыншаш, обещанную Батыру в жены, держит в плену злой дэв. Пути героев пересекаются, они скрещивают мечи, но решают сначала довести задуманное до конца, а затем уже вступать в бой. Однако все перепутывается – Батыр попадает в русский сказочный лес, где сталкивается с Бабой-Ягой и Кощеем, а Ивана дорога приводит прямиком к пещере восточного дэва. Чем же закончатся их приключения?

  • Мультфильм снят по мотивам сюжетов русских и казахских народных сказок. 
  • Режиссер «Двух богатырей» Александр Давыдов получил широкую известность благодаря серии мультфильмов про попугая Кешу: «Возвращение блудного попугая» (1987), «Утро попугая Кеши» (2002), «Новые приключения попугая Кеши» (2005). 
  • Кощея Бессмертного и Смерч в мультфильме озвучил Павел Смеян – известный музыкант, певец, композитор и актер. В 1980-х годах Смеян в соавторстве с Крисом Кельми и Борисом Оппенгеймом написал музыку к мультфильмам «Пес в сапогах» и «Парадоксы в стиле рок». 
  • В мультфильме Батыр угощает Бабу-Ягу баурсаками и конской колбасой, которая носит название «кызы».

По мотивам русских и казахских сказок о богатырях Иване и Батыре.

Страна СССР
Продолжительность 10 минут
Год выпуска 1989
Премьера в мире 22 апреля 1989
Дата выхода
22 апреля 1989 СССР
Производство Soyuzmultfilm
Другие названия
Dva bogatyrya, Two Bogatyrs, Два богатыря
Режиссер
Александр Давыдов
Александр Давыдов
В ролях
Мария Виноградова
Людмила Гнилова
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

7.3
Оцените 10 голосов
7.2 IMDb
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Два богатыря

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