Cast
Irina Zarubina
Praskovya Pankova
Natalya Sayko
Zina Aniskina
Nikolai Skorobogatov
Ivan Ivanovich
Georgiy Obolenskiy
Sergey Tikhonovich
Cast and Crew
Writer
Vil Lipatov, Irina Mazuruk
Composer
Anatoli Lepin
Film details
Country
USSR
Runtime
1 hour 22 minutes
Production year
1968
World premiere
15 March 1969
Release date
|15 March 1969
|Russia
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|12+
|4 April 1969
|USA
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Production
Kinostudiya imeni M. Gorkogo
Also known as
Derevenskiy detektiv, Деревенский детектив, Der Dorfdetektiv, Seoski detektiv, Rural Detective