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Poster of Village Detective
7.1
Kinoafisha Films Village Detective
7.1

Village Detective

, 1968
Derevenskiy detektiv
USSR / Comedy, Crime / 18+
Poster of Village Detective
7.1

Cast

Mikhail Zharov
Mikhail Zharov
Aniskin
Tatyana Pelttser
Tatyana Pelttser
Glafira Aniskina
Roman Tkachuk
Roman Tkachuk
Gennadiy Nikolayevich Pazdnikov
Lydia Smirnova
Lydia Smirnova
Evdokia Mironovna Pronina
Irina Zarubina
Praskovya Pankova
Anatoly Ignatyev
Grishka Storozhevoy
Natalya Sayko
Zina Aniskina
Nikolai Skorobogatov
Ivan Ivanovich
Georgiy Obolenskiy
Sergey Tikhonovich
Yuri Smirnov
Yuriy Venediktovich
Director Ivan Lukinsky
Writer Vil Lipatov, Irina Mazuruk
Composer Anatoli Lepin
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 22 minutes
Production year 1968
World premiere 15 March 1969
Release date
15 March 1969 Russia 12+
4 April 1969 USA
Production Kinostudiya imeni M. Gorkogo
Also known as
Derevenskiy detektiv, Деревенский детектив, Der Dorfdetektiv, Seoski detektiv, Rural Detective

Film rating

7.1
Rate 10 votes
7.1 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
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