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Постер фильма Анискин и Фантомас
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Киноафиша Фильмы Анискин и Фантомас

Анискин и Фантомас

Aniskin i Fantomas 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Анискин Федор Иванович – на первый взгляд добродушный и простоватый сельский участковый. Но за внешностью деревенского простака скрывается мощный логический ум и прекрасное знание человеческой психологии, помогающие Анискину раскрывать любые, даже самые запутанные преступления… Деревенские ребята увлечены игрой в киношного злодея Фантомаса, фильмы о котором пользуются у них огромной популярностью. В этом не было бы ничего страшного, если бы на сельского кассира не напали злоумышленники с черными чулками на головах. Украдена значительная сумма денег. Анискин понимает, что кто-то использовал увлечение ребят Фантомасом, чтобы подбить их на преступление. Его задача – найти этого тайного манипулятора… Смотрите легендарный советский фильм «Анискин и Фантомас» с неподражаемым Михаилом Жаровым в главной роли. Таких теплых, уютных и человечных детективов, как истории про сельского участкового Анискина, не снимут уже никогда. Подобные фильмы давно уже стали настоящим раритетом, а каждый их просмотр – настоящим глотком свежего воздуха, островком доброты посреди океана современных бандитских и криминальных сериалов.

Страна СССР
Продолжительность 2 часа 9 минут
Год выпуска 1973
Премьера в мире 8 мая 1974
Дата выхода
8 мая 1974 СССР
6 июня 1974 США
Производство Киностудия имени М. Горького, Gosteleradio USSR
Другие названия
Aniskin i Fantomas, Анискин и Фантомас
Режиссер
Михаил Жаров
Михаил Жаров
Владимир Рапопорт
В ролях
Михаил Жаров
Михаил Жаров
Татьяна Пельтцер
Татьяна Пельтцер
Валерий Носик
Валерий Носик
Лидия Смирнова
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.6
Оцените 10 голосов
6.4 IMDb
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Анискин и Фантомас

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