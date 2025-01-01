Анискин Федор Иванович – на первый взгляд добродушный и простоватый сельский участковый. Но за внешностью деревенского простака скрывается мощный логический ум и прекрасное знание человеческой психологии, помогающие Анискину раскрывать любые, даже самые запутанные преступления… Деревенские ребята увлечены игрой в киношного злодея Фантомаса, фильмы о котором пользуются у них огромной популярностью. В этом не было бы ничего страшного, если бы на сельского кассира не напали злоумышленники с черными чулками на головах. Украдена значительная сумма денег. Анискин понимает, что кто-то использовал увлечение ребят Фантомасом, чтобы подбить их на преступление. Его задача – найти этого тайного манипулятора… Смотрите легендарный советский фильм «Анискин и Фантомас» с неподражаемым Михаилом Жаровым в главной роли. Таких теплых, уютных и человечных детективов, как истории про сельского участкового Анискина, не снимут уже никогда. Подобные фильмы давно уже стали настоящим раритетом, а каждый их просмотр – настоящим глотком свежего воздуха, островком доброты посреди океана современных бандитских и криминальных сериалов.