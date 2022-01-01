Налим, 1953

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о выходе в прокат О фильме По рассказам Чехова «Налим», «Рыбье дело», «Из записок вспыльчивого человека». Развернуть мало голосов Оцените 0 голосов Продолжительность 28 минут Год выпуска 1953 Режиссер Алексей Золотницкий В ролях Андрей Попов Владимир Борискин Георгий Милляр Николай Чистяков Иван Рыжов Все актеры и съемочная группа

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