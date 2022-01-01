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Налим, 1953

1953 / СССР
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О фильме

По рассказам Чехова «Налим», «Рыбье дело», «Из записок вспыльчивого человека».

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Продолжительность 28 минут
Год выпуска 1953
Режиссер
Алексей Золотницкий
В ролях
Андрей Попов
Владимир Борискин
Георгий Милляр
Георгий Милляр
Николай Чистяков
Иван Рыжов
Иван Рыжов
Все актеры и съемочная группа
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