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Налим
Налим, 1953
1953 / СССР
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Жанр:
короткометражный
комедия
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О фильме
По рассказам Чехова «Налим», «Рыбье дело», «Из записок вспыльчивого человека».
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Продолжительность
28 минут
Год выпуска
1953
Режиссер
Алексей Золотницкий
В ролях
Андрей Попов
Владимир Борискин
Георгий Милляр
Николай Чистяков
Иван Рыжов
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