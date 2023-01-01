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Версия полковника Зорина Версия полковника Зорина
Киноафиша Фильмы Версия полковника Зорина Версия полковника Зорина, 1978: актеры и роли
Версия полковника Зорина 1978 / СССР
6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Версия полковника Зорина, 1978: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Андрей Ладынин
В ролях
Петр Вельяминов Петр Вельяминов Вадим Грачев Борис Иванов Boris Ivanov Елена Драпеко Елена Драпеко Валентина Воилкова Владимир Новиков Volodymyr Novikov Алевтина Евдокимова Aleftina Yevdokimova Шавкат Газиев Shavkat Gaziyev Петр Вельяминов Петр Вельяминов Всеволод Санаев Всеволод Санаев Анатолий Веденкин Anatoli Vedenkin Владимир Тихонов Владимир Тихонов Иван Воронов Ivan Voronov Владимир Приходько Вильнис Бекерис Юрий Муравицкий
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