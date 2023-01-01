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Версия полковника Зорина
Версия полковника Зорина, 1978: актеры и роли
Версия полковника Зорина
1978 / СССР
6.8
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
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Версия полковника Зорина, 1978: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Андрей Ладынин
В ролях
Петр Вельяминов
Вадим Грачев
Борис Иванов
Boris Ivanov
Елена Драпеко
Валентина Воилкова
Владимир Новиков
Volodymyr Novikov
Алевтина Евдокимова
Aleftina Yevdokimova
Шавкат Газиев
Shavkat Gaziyev
Петр Вельяминов
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