Группа расхитителей, дело которой вел Павел Знаменский, оказывается на скамье подсудимых. Неожиданно для всех сторон процесса обвиняемые дружно отказываются от своих прежних показаний. Если раньше они называли своим руководителем Михаила Шахова, то теперь единогласно указывают на простого бухгалтера Шутикова. Шахова освобождают из-под стражи, а на Шутикова начинается настоящая охота – анонимный доброжелатель сообщает Знаменскому, что бухгалтер находится в опасности. Знатоки понимают, что Шутикова подставили, а на подсудимых оказывает давление некое влиятельное лицо…
По делу над расхитителями социалистической собственности выносится оправдательный приговор. Обвиняемые все валят на свидетеля, который не найден. К следствию подключаются ЗнаТоКи.