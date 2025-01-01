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Постер фильма Следствие ведут знатоки: Черный маклер
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Следствие ведут знатоки: Черный маклер

Chyornyy makler 18+
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О фильме

Группа расхитителей, дело которой вел Павел Знаменский, оказывается на скамье подсудимых. Неожиданно для всех сторон процесса обвиняемые дружно отказываются от своих прежних показаний. Если раньше они называли своим руководителем Михаила Шахова, то теперь единогласно указывают на простого бухгалтера Шутикова. Шахова освобождают из-под стражи, а на Шутикова начинается настоящая охота – анонимный доброжелатель сообщает Знаменскому, что бухгалтер находится в опасности. Знатоки понимают, что Шутикова подставили, а на подсудимых оказывает давление некое влиятельное лицо…

  • «Черный маклер» – первый фильм из серии «Следствие ведут знатоки». Премьера состоялась в феврале 1971 года. 
  • В фильме упоминается, что фамилия Зиночки Кибрит в переводе с болгарского означает «спички». И это действительно так! По словам сценаристов, никакого глубинного смысла в этом нет – им просто понравилось, как звучит слово «кибрит» в сочетании с именем героини. 
  • На момент съемок Эльзе Леджей было 38 лет, ее коллеги – Георгий Мартынюк и Леонид Каневский – младше семь и шесть лет соответственно.  
  • Героиня Людмилы Богдановой, Елена Шахова, в дальнейшем появилась в восьмой серии «Знатоков», получившей название «Побег».

По делу над расхитителями социалистической собственности выносится оправдательный приговор. Обвиняемые все валят на свидетеля, который не найден. К следствию подключаются ЗнаТоКи.

Страна СССР
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 1971
Другие названия
Chyornyy makler, Следствие ведут знатоки: Черный маклер, Investigation Held by ZnaToKi. Case #1. Black Brocker
Режиссер
Вячеслав Бровкин
В ролях
Борис Иванов
Борис Иванов
Леонид Каневский
Леонид Каневский
Юрий Катин-Ярцев
Юрий Катин-Ярцев
Эльза Леждей
Эльза Леждей
Георгий Мартынюк
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.1
Оцените 12 голосов
7 IMDb
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