Ответственного комсомольца Алешина райком направляет работать в ОБХСС. Однако молодой человек абсолютно не чувствует в себе призвания к этому делу и подает рапорт об увольнении. Начальник готов удовлетворить его просьбу, но только после того, как Алешин выполнит одно очень важное задание.

Дело в следующем: у двух преступников, занимающихся валютными махинациями, обнаружены билеты на один сеанс в кинотеатр «Ударник». Казалось бы ничего криминального, однако эти два использованных билета оказываются на одно и то же место, но на разные дни.

Оперативникам это кажется странным, и начальство поручает Алешину все выяснить. Молодой человек начинает раскручивать это дело. Самый обыкновенный билет на киносеанс неожиданно оказывается паролем преступников. Алешин с помощью этой информации внедряется в банду…