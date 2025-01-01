Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Два билета на дневной сеанс
1 постер
Киноафиша Фильмы Два билета на дневной сеанс

Два билета на дневной сеанс

Dva bileta na dnevnoy seans 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Ответственного комсомольца Алешина райком направляет работать в ОБХСС. Однако молодой человек абсолютно не чувствует в себе призвания к этому делу и подает рапорт об увольнении. Начальник готов удовлетворить его просьбу, но только после того, как Алешин выполнит одно очень важное задание.

Дело в следующем: у двух преступников, занимающихся валютными махинациями, обнаружены билеты на один сеанс в кинотеатр «Ударник». Казалось бы ничего криминального, однако эти два использованных билета оказываются на одно и то же место, но на разные дни.

Оперативникам это кажется странным, и начальство поручает Алешину все выяснить. Молодой человек начинает раскручивать это дело. Самый обыкновенный билет на киносеанс неожиданно оказывается паролем преступников. Алешин с помощью этой информации внедряется в банду…

Страна СССР
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 1966
Премьера в мире 22 мая 1967
Дата выхода
22 мая 1967 СССР
Производство Киностудия «Ленфильм»
Другие названия
Dva bileta na dnevnoy seans, Два билета на дневной сеанс, Două bilete la matineu, Két jegy a délutáni előadásra, Two Tickets for a Daytime Picture Show
Режиссер
Герберт Раппапорт
В ролях
Александр Збруев
Александр Збруев
Никита Подгорный
Игорь Горбачев
Владимир Кенигсон
Александр Январев
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Два билета на дневной сеанс
Тегеран-43 7.0
Тегеран-43 (1980)
Петровка, 38 6.8
Петровка, 38 (1980)
Огарева, 6 6.4
Огарева, 6 (1980)
Приключения принца Флоризеля 7.8
Приключения принца Флоризеля (1979)
Версия полковника Зорина 6.8
Версия полковника Зорина (1978)
Круг 6.4
Круг (1972)
Щит и меч 7.7
Щит и меч (1968)
Мертвый сезон 7.1
Мертвый сезон (1968)
Карьера Димы Горина 7.1
Карьера Димы Горина (1961)
Дело пестрых 5.9
Дело пестрых (1958)
Две версии одного столкновения 5.3
Две версии одного столкновения (1984)
Авария 6.6
Авария (1965)

Рейтинг фильма

6.5
Оцените 14 голосов
6.5 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Два билета на дневной сеанс

Похожие фильмы онлайн

Тегеран-43
 
Петровка, 38
 
Огарева, 6
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из фильма
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
Переходит на Потемкина и возвращается в «Первый отдел»: в 2025 году с Колесниковым выйдет сразу пять проектов
8 серий можно посмотреть за одну ночь: описание эпизодов корейского «Черного зеркала»
Мини-сериал «В глуши»: если бы «Твин Пикс» снимали среди водопадов и лесных убийц
Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте
Тили-тили-тест: выросшие на советском кино точно вспомнят имена 5 героев, глядя на их жен
«Проклятие наконец-то побеждено»: новая «Фантастическая четверка» установила уникальный рекорд Marvel — улучшила предыдущий почти вдвое
«На Марсе классно, зато у нас есть Гайдай»: ИИ выбрал 5 фильмов СССР, которые стоит показать инопланетянам — ведь когда-нибудь они прилетят
16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте
Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде
Женская особь с разбитым сердцем: новый фильм с Марго Робби внезапно звучит как идеальная экранизация «Атаки титанов» в жанре ромком
«Огромный шаг назад»: 5 серия «Повелителя тайн» усугубила главную проблему тайтла — а ведь казалось, что хуже уже некуда
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше