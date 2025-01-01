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Киноафиша Фильмы В последнюю очередь

В последнюю очередь

V poslednyuyu ochered 18+
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О фильме

Эта криминальная драма повествует о первых послевоенных деньках в большом городе, когда остро встала необходимость очистить улицы от внутреннего врага. Начинается все весной 1945 года в Москве, на солнечных улочках одного из спальных районов. Домой возвращается старший лейтенант Александр Смирнов и сразу же сталкивается с беззаконием и развитой криминальной сетью в своем маленьком райончике. На местном блошином рынке орудует банда шулеров, обманывающих простой люд. Саша разбирается с главарем мошенников, но бандиты берут дерзкого старлея на заметку. Вскоре происходит крупное ограбление товарного поезда, из вагона которого похищают ценный груз риса. Смирнов находит тайник недалеко от станции, а затем продает один из мешков на рынке, дав понять преступникам, что он такой же, как они, только опаснее и круче. Так герой внедряется в глобальную воровскую сеть, добравшись в итоге до самого главного босса, которым оказывается один из своих.

Страна СССР
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 1981
Премьера в мире 20 декабря 1981
Дата выхода
20 декабря 1981 СССР
Производство Мосфильм
Другие названия
V poslednyuyu ochered, Feketepiac, In the Last Place, W ostatniej kolejności, В последнюю очередь
Режиссер
Андрей Ладынин
В ролях
Василий Мищенко
Василий Мищенко
Лев Борисов
Лев Борисов
Лев Золотухин
Сергей Приселков
Сергей Сазонтьев
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.0
Оцените 10 голосов
5.6 IMDb
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