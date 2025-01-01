Эта криминальная драма повествует о первых послевоенных деньках в большом городе, когда остро встала необходимость очистить улицы от внутреннего врага. Начинается все весной 1945 года в Москве, на солнечных улочках одного из спальных районов. Домой возвращается старший лейтенант Александр Смирнов и сразу же сталкивается с беззаконием и развитой криминальной сетью в своем маленьком райончике. На местном блошином рынке орудует банда шулеров, обманывающих простой люд. Саша разбирается с главарем мошенников, но бандиты берут дерзкого старлея на заметку. Вскоре происходит крупное ограбление товарного поезда, из вагона которого похищают ценный груз риса. Смирнов находит тайник недалеко от станции, а затем продает один из мешков на рынке, дав понять преступникам, что он такой же, как они, только опаснее и круче. Так герой внедряется в глобальную воровскую сеть, добравшись в итоге до самого главного босса, которым оказывается один из своих.