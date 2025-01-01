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То ли птица, то ли зверь
То ли птица, то ли зверь
To li ptitsa, to li zver
18+
Напомним о выходе в прокат
анимация
О фильме
По мотивам монгольской сказки.
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Страна
СССР
Продолжительность
10 минут
Год выпуска
1984
Производство
Soyuzmultfilm
Другие названия
To li ptitsa, to li zver, Is It a Bird or Is It a Beast?, То ли птица, то ли зверь
Режиссер
Владимир Пекарь
В ролях
Наталья Гундарева
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма
6.1
Оцените
10
голосов
6.2
IMDb
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