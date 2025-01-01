Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер мультфильма То ли птица, то ли зверь
1 постер
Киноафиша Фильмы То ли птица, то ли зверь

То ли птица, то ли зверь

To li ptitsa, to li zver 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

По мотивам монгольской сказки.

Страна СССР
Продолжительность 10 минут
Год выпуска 1984
Производство Soyuzmultfilm
Другие названия
To li ptitsa, to li zver, Is It a Bird or Is It a Beast?, То ли птица, то ли зверь
Режиссер
Владимир Пекарь
В ролях
Наталья Гундарева
Наталья Гундарева
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на То ли птица, то ли зверь
Закон племени 5.4
Закон племени (1982)
Ты враг или друг? 5.8
Ты враг или друг? (1972)
Случилось это зимой 7.1
Случилось это зимой (1968)
Легенды перуанских индейцев 7.2
Легенды перуанских индейцев (1978)
Путь в вечность 5.6
Путь в вечность (1983)
Мышь и верблюд 6.2
Мышь и верблюд (1987)
Баба Яга против! Часть 2 5.9
Баба Яга против! Часть 2 (1980)
Баба Яга против! Часть 3 5.9
Баба Яга против! Часть 3 (1980)
Баба Яга против! Часть 1 5.9
Баба Яга против! Часть 1 (1979)
Впервые на арене 6.7
Впервые на арене (1961)
Сказка за сказкой 7.1
Сказка за сказкой (1974)
Верните Рекса 7.6
Верните Рекса (1975)

Рейтинг мультфильма

6.1
Оцените 10 голосов
6.2 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате
Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
Переходит на Потемкина и возвращается в «Первый отдел»: в 2025 году с Колесниковым выйдет сразу пять проектов
Это что, новый «Мажор»? Прилучный считает этот сериал со своим участием одним из самых интересных проектов 2025 года
Забудьте, что вы видели в «Великолепном веке»: Мустафа в реальности — это позор династии (ИИ воссоздал его портрет)
Бессмысленно, но прикольно: лучшие фильмы о путешествии во времени, которые заставят мечтать об изобретении той самой машины
Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде
Женская особь с разбитым сердцем: новый фильм с Марго Робби внезапно звучит как идеальная экранизация «Атаки титанов» в жанре ромком
Не фильм, а настоящий квест: научно-фантастические картины, которым тяжело дать второй шанс из-за запутанного сюжета
Этот фильм Квентин Тарантино считает лучшим постапокалиптическим триллером после «Безумного Макса» — в главной роли Роберт Паттинсон
«Огромный шаг назад»: 5 серия «Повелителя тайн» усугубила главную проблему тайтла — а ведь казалось, что хуже уже некуда
«На Марсе классно, зато у нас есть Гайдай»: ИИ выбрал 5 фильмов СССР, которые стоит показать инопланетянам — ведь когда-нибудь они прилетят
Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше