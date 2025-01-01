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О фильме
О приключениях дятла.
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Страна
СССР
Продолжительность
6 минут
Год выпуска
1989
Премьера в мире
1 января 1989
Дата выхода
1 января 1989
СССР
Производство
Soyuzmultfilm
Другие названия
Ay-ay-ay!, Ай-ай-ай!
Режиссер
Владимир Пекарь
В ролях
Лия Ахеджакова
Евгений Стеблов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма
5.8
Оцените
10
голосов
5.9
IMDb
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