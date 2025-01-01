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Ай-ай-ай!

Ay-ay-ay! 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

О приключениях дятла.

Страна СССР
Продолжительность 6 минут
Год выпуска 1989
Премьера в мире 1 января 1989
Дата выхода
1 января 1989 СССР
Производство Soyuzmultfilm
Другие названия
Ay-ay-ay!, Ай-ай-ай!
Режиссер
Владимир Пекарь
В ролях
Лия Ахеджакова
Лия Ахеджакова
Евгений Стеблов
Евгений Стеблов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

5.8
Оцените 10 голосов
5.9 IMDb
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Ай-ай-ай!

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