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Закон племени
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Закон племени, 1982
1982 / СССР
5.9
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Жанр:
анимация
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О фильме
По мотивам произведений африканских художников школы Пота-пота.
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5.9
Оцените
10
голосов
Продолжительность
10 минут
Год выпуска
1982
Возраст
0+
Режиссер
Владимир Пекарь
Все актеры и съемочная группа
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1 постер
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