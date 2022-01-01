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Закон племени
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Закон племени, 1982

1982 / СССР
5.9 Оцените
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О фильме

По мотивам произведений африканских художников школы Пота-пота.

5.9 Оцените
10 голосов
Продолжительность 10 минут
Год выпуска 1982
Возраст 0+
Режиссер
Владимир Пекарь
Все актеры и съемочная группа
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Постер мультфильма Закон племени 1 постер
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