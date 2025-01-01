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Постер мультфильма Диалог. Крот и яйцо
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Киноафиша Фильмы Диалог. Крот и яйцо

Диалог. Крот и яйцо

Dialog krot i yaytso 18+
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О фильме

Притча о слепце, который не ведает, что творит зло.

Страна СССР
Продолжительность 6 минут
Год выпуска 1987
Производство Soyuzmultfilm
Другие названия
Dialog krot i yaytso, Dialogue (A Mole and an Egg), Диалог. Крот и яйцо
Режиссер
Владимир Пекарь
В ролях
Александр Калягин
Александр Калягин
Лия Ахеджакова
Лия Ахеджакова
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

7.0
Оцените 10 голосов
7.2 IMDb
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Диалог. Крот и яйцо

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