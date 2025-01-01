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Диалог. Крот и яйцо
Диалог. Крот и яйцо
Dialog krot i yaytso
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О фильме
Притча о слепце, который не ведает, что творит зло.
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Страна
СССР
Продолжительность
6 минут
Год выпуска
1987
Производство
Soyuzmultfilm
Другие названия
Dialog krot i yaytso, Dialogue (A Mole and an Egg), Диалог. Крот и яйцо
Режиссер
Владимир Пекарь
В ролях
Александр Калягин
Лия Ахеджакова
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма
7.0
Оцените
10
голосов
7.2
IMDb
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