О мультфильме
Расписание
Персоны
Постеры
1 постер
анимация
О фильме
О хитроумных кознях и происках Бабы Яги и Кащея Бессмертного назло Олимпийскому мишке.
Развернуть
Страна
СССР
Продолжительность
8 минут
Год выпуска
1980
Режиссер
Владимир Пекарь
В ролях
Ольга Аросева
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг мультфильма
5.9
Оцените
10
голосов
Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы
Смотреть в кино
Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о мультфильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
