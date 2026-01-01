Оповещения от Киноафиши
Постер мультфильма Баба Яга против! Часть 3
Киноафиша Фильмы Баба Яга против! Часть 3

Баба Яга против! Часть 3

18+
О фильме

О хитроумных кознях и происках Бабы Яги и Кащея Бессмертного назло Олимпийскому мишке.

Страна СССР
Продолжительность 8 минут
Год выпуска 1980
Режиссер
Владимир Пекарь
В ролях
Ольга Аросева
Ольга Аросева
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг мультфильма

5.9
Место в рейтинге
Отзывы о мультфильме

