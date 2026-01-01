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5.9
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Фильмы
Баба Яга против! Часть 1
5.9
Баба Яга против! Часть 1
, 1979
СССР / анимация / 18+
О мультфильме
Расписание
Персоны
Постеры
5.9
О фильме
О хитроумных кознях и происках Бабы Яги и Кащея Бессмертного назло Олимпийскому мишке.
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В ролях
Ольга Аросева
Режиссер
Владимир Пекарь
Все актеры и съемочная группа
Детали мультфильма
Страна
СССР
Продолжительность
9 минут
Год выпуска
1979
Рейтинг мультфильма
5.9
Оцените
10
голосов
Место в рейтинге
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Отзывы о мультфильме
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