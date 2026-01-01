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Постер мультфильма Баба Яга против! Часть 1
5.9
Киноафиша Фильмы Баба Яга против! Часть 1
5.9

Баба Яга против! Часть 1

, 1979
СССР / анимация / 18+
Постер мультфильма Баба Яга против! Часть 1
5.9

О фильме

О хитроумных кознях и происках Бабы Яги и Кащея Бессмертного назло Олимпийскому мишке.

В ролях

Ольга Аросева
Ольга Аросева
Режиссер Владимир Пекарь
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна СССР
Продолжительность 9 минут
Год выпуска 1979

Рейтинг мультфильма

5.9
Оцените 10 голосов
Место в рейтинге
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Отзывы о мультфильме

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