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Постер мультфильма Баба Яга против! Часть 2
5.9
Киноафиша Фильмы Баба Яга против! Часть 2
5.9

Баба Яга против! Часть 2

, 1980
СССР / анимация / 18+
Постер мультфильма Баба Яга против! Часть 2
5.9

О фильме

О хитроумных кознях и происках Бабы Яги и Кащея Бессмертного назло Олимпийскому мишке.

В ролях

Ольга Аросева
Ольга Аросева
Режиссер Владимир Пекарь
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна СССР
Продолжительность 10 минут
Год выпуска 1980

Рейтинг мультфильма

5.9
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Место в рейтинге
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