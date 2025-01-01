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Владимир Попов
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Владимир Попов
Владимир Попов
Дата рождения
5 июня 1930
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Близнецы
Дата смерти
1 апреля 1987
Карьера
Режиссер, Сценарист
Место рождения
Москва, СССР
Биография Владимир Попов
Режиссер-мультипликатор. Родился 5 июня 1930 года.
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Популярные фильмы
8.6
Трое из Простоквашино
(1978)
8.5
Зима в Простоквашино
(1984)
8.4
Каникулы в Простоквашино
(1980)
Фильмография Владимир Попов
Жанр
Все
Анимация
Детский
Короткометражный
Семейный
Год
Все
1986
1985
1984
1983
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1980
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1977
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1974
1973
1972
1970
1969
1968
1961
Все
19
Фильмы
19
Режиссер
19
Сценарист
2
6.7
Академик Иванов
Akademik Ivanov
анимация
1986, СССР
Реклама 18+
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7.1
Мы с Шерлоком Холмсом
My S Sherlokom Holmsom
анимация
1985, СССР
Реклама 18+
•••
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8.5
Зима в Простоквашино
Zima v Prostokvashino
анимация, семейный
1984, СССР
6.8
От двух до пяти
Ot dvukh do pyati
анимация, короткометражный
1983, СССР
Реклама 18+
•••
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7.7
Приключения Васи Куролесова
Adventures of Vasya Kurolesov
короткометражный, анимация
1981, СССР
Реклама 18+
•••
✕
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8.4
Каникулы в Простоквашино
Kanikuly v Prostokvashino
анимация, детский
1980, СССР
8.6
Трое из Простоквашино
Troe iz Prostokvashino
семейный, анимация, короткометражный
1978, СССР
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
7.9
Бобик в гостях у Барбоса
Bobik v gostyakh u Barbosa
анимация, короткометражный
1977, СССР
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
7.1
О том, как гном покинул дом
O tom, kak gnom pokinul dom
анимация
1976, СССР
7.6
Верните Рекса
Vernite Reksa
короткометражный, анимация
1975, СССР
Реклама 18+
•••
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6.4
Радуга
Raduga
анимация
1975, СССР
7.1
Сказка за сказкой
Skazka za skazkoy
короткометражный, анимация
1974, СССР
6.6
Сокровища затонувших кораблей
Sokrovischa zatonuvshikh korabley
детский
1973, СССР
5.8
Ты враг или друг?
анимация
1972, СССР
Реклама 18+
•••
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7.4
Умка ищет друга
Umka ishchet druga
детский, короткометражный
1970, СССР
6
По щучьему велению
Po shchuchemu veleniyu
детский
1970, СССР
7.9
Умка
Umka
семейный, анимация, короткометражный
1969, СССР
Реклама 18+
•••
✕
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7.1
Случилось это зимой
Sluchilos eto zimoy
анимация
1968, СССР
Реклама 18+
•••
✕
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6.7
Впервые на арене
Vpervye na arene
анимация
1961, СССР
Новости о Владимир Попов
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