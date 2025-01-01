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Владимир Попов
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Владимир Попов

Дата рождения
5 июня 1930
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Близнецы
Дата смерти
1 апреля 1987
Карьера
Режиссер, Сценарист
Место рождения
Москва, СССР

Биография Владимир Попов

Режиссер-мультипликатор. Родился 5 июня 1930 года. 

Популярные фильмы

Трое из Простоквашино 8.6
Трое из Простоквашино (1978)
Зима в Простоквашино 8.5
Зима в Простоквашино (1984)
Каникулы в Простоквашино 8.4
Каникулы в Простоквашино (1980)

Фильмография Владимир Попов

Жанр
Год
Все 19 Фильмы 19 Режиссер 19 Сценарист 2
Академик Иванов 6.7
Академик Иванов Akademik Ivanov
анимация 1986, СССР
Мы с Шерлоком Холмсом 7.1
Мы с Шерлоком Холмсом My S Sherlokom Holmsom
анимация 1985, СССР
Зима в Простоквашино 8.5
Зима в Простоквашино Zima v Prostokvashino
анимация, семейный 1984, СССР
От двух до пяти 6.8
От двух до пяти Ot dvukh do pyati
анимация, короткометражный 1983, СССР
Приключения Васи Куролесова 7.7
Приключения Васи Куролесова Adventures of Vasya Kurolesov
короткометражный, анимация 1981, СССР
Каникулы в Простоквашино 8.4
Каникулы в Простоквашино Kanikuly v Prostokvashino
анимация, детский 1980, СССР
Трое из Простоквашино 8.6
Трое из Простоквашино Troe iz Prostokvashino
семейный, анимация, короткометражный 1978, СССР
Бобик в гостях у Барбоса 7.9
Бобик в гостях у Барбоса Bobik v gostyakh u Barbosa
анимация, короткометражный 1977, СССР
О том, как гном покинул дом 7.1
О том, как гном покинул дом O tom, kak gnom pokinul dom
анимация 1976, СССР
Верните Рекса 7.6
Верните Рекса Vernite Reksa
короткометражный, анимация 1975, СССР
Радуга 6.4
Радуга Raduga
анимация 1975, СССР
Сказка за сказкой 7.1
Сказка за сказкой Skazka za skazkoy
короткометражный, анимация 1974, СССР
Сокровища затонувших кораблей 6.6
Сокровища затонувших кораблей Sokrovischa zatonuvshikh korabley
детский 1973, СССР
Ты враг или друг? 5.8
Ты враг или друг?
анимация 1972, СССР
7.4
Умка ищет друга Umka ishchet druga
детский, короткометражный 1970, СССР
По щучьему велению 6
По щучьему велению Po shchuchemu veleniyu
детский 1970, СССР
Умка 7.9
Умка Umka
семейный, анимация, короткометражный 1969, СССР
Случилось это зимой 7.1
Случилось это зимой Sluchilos eto zimoy
анимация 1968, СССР
Впервые на арене 6.7
Впервые на арене Vpervye na arene
анимация 1961, СССР
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