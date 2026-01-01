Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кодекс Данте» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер мультфильма Ты враг или друг?
5.8
Киноафиша Фильмы Ты враг или друг?
5.8

Ты враг или друг?

, 1972
СССР / анимация / 18+
Постер мультфильма Ты враг или друг?
5.8

О фильме

Фильм направлен против браконьеров, хищнически истребляющих животный мир.

Режиссер Владимир Попов, Владимир Пекарь
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна СССР
Продолжительность 9 минут
Год выпуска 1972

Где посмотреть фильм

ОККО

Рейтинг мультфильма

5.8
Оцените 10 голосов
Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы 

Отзывы о мультфильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате

Ты враг или друг? - смотреть в онлайн-кинотеатре

Ты враг или друг?

Похожие фильмы онлайн

Мышь и верблюд
 
Легенды перуанских индейцев
 
Мы с Шерлоком Холмсом
 
Онлайн кинотеатр

Фильмы похожие на Ты враг или друг?

Мышь и верблюд
Мышь и верблюд анимация
1987, СССР
6.0
То ли птица, то ли зверь
То ли птица, то ли зверь анимация
1984, СССР
6.0
О том, как гном покинул дом
О том, как гном покинул дом анимация
1976, СССР
7.0
Умка
Умка семейный, анимация, короткометражный
1969, СССР
7.0
Путь в вечность
Путь в вечность анимация
1983, СССР
5.0
Впервые на арене
Впервые на арене анимация
1961, СССР
6.0
Легенды перуанских индейцев
Легенды перуанских индейцев анимация
1978, СССР
7.0
Мы с Шерлоком Холмсом
Мы с Шерлоком Холмсом анимация
1985, СССР
7.0
Закон племени
Закон племени анимация
1982, СССР
5.0
Баба Яга против! Часть 2
Баба Яга против! Часть 2 анимация
1980, СССР
5.0
Баба Яга против! Часть 3
Баба Яга против! Часть 3 анимация
1980, СССР
5.0
Баба Яга против! Часть 1
Баба Яга против! Часть 1 анимация
1979, СССР
5.0
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Дед Фомич
Дед Фомич
2026, Россия, комедия
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
2026, Россия, анимация
Папа, купи пёсика
Папа, купи пёсика
2026, Россия, анимация, семейный
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Распаковка
Распаковка
2026, Россия, комедия
Касса невест
Касса невест
2026, Россия, мелодрама, комедия
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком
2006, США, боевик, криминал, триллер
Очень страшное кино 6
Очень страшное кино 6
2026, США, комедия, ужасы
Все лето солю мангал и радуюсь: напрочь забыла о раздражающей проблеме – теперь всем советую
Четырехдневку в России одобрили официально: отдыхать по три дня подряд разрешили всем и каждому
Кетчуп и майонез больше не смешиваю: беру йогурт и за минуту делаю шикарный соус для шашлыка
150 000 000 зрителей ставят лайк: в топ-3 аниме на Netflix не попал даже «Ван-Пис» – у «Титанов» и «Прокачки» дела еще хуже
Pixar в ужасе: «Историю игрушек 5» слили в Сеть, да еще и с русской озвучкой — «не откладывайте просмотр»
«Условный мент» мог стать вторым «Невским», но новый сезон его похоронил: «Детектив без интеллекта – помойка»
Отличите Брагина от Семенова, а «Шефа» от «Пса»? Тогда точно пройдете сложный тест по главным хитам канала НТВ
«Людям в погонах должно быть стыдно»: российские полицейские в 2026 году воротят нос от «Места встречи» из-за Высоцкого
Тест на знание лучшего фильма Тарковского: только люди с высоким IQ верно продолжат 5 цитат из «Сталкера»
«Создателям уже по барабану»: «Ментовские войны» должны были закончиться еще в 2008 году — Шилов стал омерзителен Устюгову
«Буквально затошнило»: это свежее аниме требуют запретить в России всего за 1 серию — так не хейтили даже «Соло прокачку»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше