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5.8
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Ты враг или друг?
5.8
Ты враг или друг?
, 1972
СССР / анимация / 18+
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О мультфильме
Расписание
Персоны
Постеры
5.8
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О фильме
Фильм направлен против браконьеров, хищнически истребляющих животный мир.
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Режиссер
Владимир Попов
,
Владимир Пекарь
Все актеры и съемочная группа
Детали мультфильма
Страна
СССР
Продолжительность
9 минут
Год выпуска
1972
Где посмотреть фильм
ОККО
Рейтинг мультфильма
5.8
Оцените
10
голосов
Место в рейтинге
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