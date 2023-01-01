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Ковчег Ковчег
Киноафиша Фильмы Ковчег Ковчег, 2002: актеры и роли
Ковчег 2002 / Россия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 3.9
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Ковчег, 2002: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Юрий Кузин
В ролях
Дмитрий Дюжев Дмитрий Дюжев Андрей Ильин Андрей Ильин Andrey Ilyin Александр Мохов Анна Арланова Анна Арланова Anna Arlanova Евгений Сидихин Евгений Сидихин Елена Шевченко Елена Шевченко Александр Пашутин Александр Пашутин Aleksandr Pashutin Дмитрий Аросьев Dmitry Arosev Сергей Шеховцов Sergey Shekhovtsov Лиза Арзамасова Лиза Арзамасова Олег Масленников-Войтов Олег Масленников-Войтов Oleg Konstantinovitsj Maslennikov-Voytov Вячеслав Манучаров Вячеслав Манучаров Карина Разумовская Карина Разумовская Karina Razumovskaya Александр Якин Александр Якин
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