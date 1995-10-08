Перед генералом Хэйденом стоит одновременно две задачи. Власти города требуют от него навести порядок. Все уже устали мириться с разгулом огромного количества уличных банд. Кроме того, в городе объявилась инопланетянка, которую необходимо как можно быстрее поймать. Генерал решает убить двух зайцев одним ударом. В городе объявляют чрезвычайное положение в связи с надвигающимся землетрясением. Естественно, весь четырехмиллионный город эвакуируют. Покидать насиженное место отказываются только бандиты – это же прекрасная возможность поживиться. Это открывает огромные возможности для спецслужб, которые беспрепятственно могут отстреливать мародеров. А вот с инопланетянкой оказывается сложнее. По описаниям, она - азиатка с длинными черными волосами, но оказывается, что она умеет менять внешность. Дело осложняется еще и тем, что ее главный преследователь Вид, оказывается, уже успел познакомиться с ней и даже попасть под ее чары. А времени не так уж много, вся операция должна завершиться в течение выходных.