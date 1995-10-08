Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Смертельный уик-энд
2.7 Рейтинг IMDb: 2.5
Смертельный уик-энд

Dead Weekend 18+
О фильме

Перед генералом Хэйденом стоит одновременно две задачи. Власти города требуют от него навести порядок. Все уже устали мириться с разгулом огромного количества уличных банд. Кроме того, в городе объявилась инопланетянка, которую необходимо как можно быстрее поймать. Генерал решает убить двух зайцев одним ударом. В городе объявляют чрезвычайное положение в связи с надвигающимся землетрясением. Естественно, весь четырехмиллионный город эвакуируют. Покидать насиженное место отказываются только бандиты – это же прекрасная возможность поживиться. Это открывает огромные возможности для спецслужб, которые беспрепятственно могут отстреливать мародеров. А вот с инопланетянкой оказывается сложнее. По описаниям, она - азиатка с длинными черными волосами, но оказывается, что она умеет менять внешность. Дело осложняется еще и тем, что ее главный преследователь Вид, оказывается, уже успел познакомиться с ней и даже попасть под ее чары. А времени не так уж много, вся операция должна завершиться в течение выходных. 

Страна США
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 1995
Премьера в мире 8 октября 1995
Дата выхода
8 октября 1995 США
MPAA R
Производство IRS Media, Showtime Entertainment Group
Другие названия
Dead Weekend, Alvo da Sedução, Entoli ektelesis, Fin de semana mortal, Halálos hétvége, Martwy weekend, Perigosa Sedução, Śmiertelny weekend, Смертельный уик-энд
Режиссер
Амос По
В ролях
Стивен Болдуин
Стивен Болдуин
Грег Коллинз
Патрик Малдун
Патрик Малдун
Грег Вранглер
Алексис Аркетт
Все актеры и съемочная группа
2.7
2.5 IMDb
