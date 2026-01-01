Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кутюр» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Мейв Куинлэн Maeve Quinlan
Киноафиша Персоны Мейв Куинлэн

Мейв Куинлэн

Maeve Quinlan

Дата рождения
16 ноября 1964
Возраст
61 год
Знак зодиака
Скорпион
Место рождения
Чикаго, США
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Герой триллеров

Популярные фильмы

Грязная девчонка 7.1
Грязная девчонка (2011)
Бойфренд на Рождество 6.5
Бойфренд на Рождество (2004)
Убийство моего отца в Греции 6.2
Убийство моего отца в Греции (2024)

Фильмография Мейв Куинлэн

Жанр
Год
Убийство моего отца в Греции 6.2
Убийство моего отца в Греции My Father's Murder in Greece
триллер 2024, США
Райли Парра 5.7
Райли Парра Riley Parra: Better Angels
фантастика, драма 2019, США
Грязная девчонка 7.1
Грязная девчонка Dirty Girl
драма 2011, США
Смотреть трейлер
Американские жиголо 5.6
Американские жиголо Cougars Inc.
комедия, драма 2010, США
Легко не сдаваться 6.1
Легко не сдаваться Not Easily Broken
драма 2009, США
Бойфренд на Рождество 6.5
Бойфренд на Рождество A Boyfriend for Christmas
комедия, драма, мелодрама 2004, США
Кен Парк 5.2
Кен Парк Ken Park
драма, приключения, боевик 2002, Нидерланды
Сердце Америки 4.4
Сердце Америки Heart of America
драма 2002, Германия / Канада
Флорентин 5.6
Флорентин The Florentine
комедия, драма 1999, США
Почему актеры отказывались от съемок в фильме «Красавица»: во всем виновата Джулия Робертс
95% на Rotten Tomatoes и 300 млн часов просмотров: «Хищник: Планета смерти» стал самым просматриваемым фильмом на Hulu
Куда делись люди из Котополиса: эта жуткая теория превращает «Три кота» в хоррор
Лучшая экранизация Вайнеров – вовсе не «Место встречи»: в этом детективе нет убийств, но после первой серии я «залип» на всю ночь
В Сеть слили сюжет нового «Человека-паука»: фанатов пугает лишь один момент — скачок во времени все портит
Ча-ча раз, ча-ча тест: рискнете угадать 6 культовых комедий СССР по кадру с танцем и не пуститься в пляс?
Не можете дождаться «Хакеров» с Янковским? Скорее включайте этот сериал про IT – получил 8.5, пока другие «изобилуют ошибками и ляпами»
«На “Невский 8” шансов 100% нет»: на НТВ уже определились, чем заменят «Первый отдел» – Павла Семенова воскрешать не спешат
Этот фильм с Мироновым в СССР посмотрело 40 000 000 человек: россияне его прозвали «провалом и позорищем» (хотя рейтинг 7.9)
«Ну надо же подмешать мыльных соплей для бабушек!»: зрителей разозлила одна линия в «Первом отделе 5»
Уделал «Простоквашино» с «Тремя богатырями»: всего один зарубежный мульт вошел в топ-5 самых популярных в России
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше