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Санта младший Санта младший
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Santa, Jr.

Санта младший, 2002

2002 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
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О фильме

Эта рождественская история наверняка будет интересна любителям телефильмов и сериалов. Как всегда, американцы принимаются к созданию очередного фильма к новогоднему настроению и справляются с задачей ровно настолько, чтобы было чем скоротать вечер перед праздником. Ник, приодевшись под Рождество в красно-белый костюм, решает порадовать своего отца — старого Санта-Клауса. Доселе Ник был ленив и не слишком интересовался делами Санты. Но вот незадача — местные полицейские принимают Ника за грабителя! В то время как настоящий вор строит коварные планы по срыву Рождества, Нику приходится сидеть в камере предварительного заключения.

5.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2002
Премьера в мире 6 декабря 2002
Возраст 16+
Режиссер
Кевин Коннор
В ролях
Чейз Эллисон
Лорен Холли
Лорен Холли
Роджер Бампасс
Хайме Гомес
Джадд Нельсон
Джадд Нельсон
Все актеры и съемочная группа
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