Санта младший, 2002

Эта рождественская история наверняка будет интересна любителям телефильмов и сериалов. Как всегда, американцы принимаются к созданию очередного фильма к новогоднему настроению и справляются с задачей ровно настолько, чтобы было чем скоротать вечер перед праздником. Ник, приодевшись под Рождество в красно-белый костюм, решает порадовать своего отца — старого Санта-Клауса. Доселе Ник был ленив и не слишком интересовался делами Санты. Но вот незадача — местные полицейские принимают Ника за грабителя! В то время как настоящий вор строит коварные планы по срыву Рождества, Нику приходится сидеть в камере предварительного заключения.