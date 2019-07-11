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Анастасия Калманович
Анастасия Калманович
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Анастасия Калманович
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Дата рождения
11 июля 1972
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Рак
Биография Анастасии Калманович
Родилась 11 июля 1972 года. Кедайняй, СССР (Литва).
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Фильмография Анастасии Калманович
Беглецы
комедия
2017, Россия / Латвия
5.0
Ловушка
детектив
2009, Россия
4.0
Королева льда
мелодрама
2008, Россия
5.0
В движении
мелодрама
2002, Россия
7.0
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11 июля 2019 15:47
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