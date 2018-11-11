Телевизионный фильм совместного производства России и Белоруссии рассказывает историю молодой аспирантки Стаси Рокотовой. Ее играет белорусская актриса Ольга Иванова, которая исполняла главные роли в таких фильмах и сериалах как «Сердце Марии» (2010 – 2011), «Роман в письмах» (2011), «Любовь для бедных» (2012), «Мать и мачеха» (2012) и других. По сюжету фильма у героини Ольги Ивановой есть жених Игорь, роль которого исполнил Святослав Астрамович. На первый взгляд у пары все хорошо, и дело планомерно движется к свадьбе, но Стася чувствует, что ее избранник ее не понимает. Также главная героиня чувствует себя очень одинокой. Ее мать вспоминает о ней только тогда, когда ей что-нибудь нужно, а старшая сестра Лика, вообще никогда не была близка со Стасей. Однажды Лика выпадает из окна своей художественной мастерской, и обстоятельства этого несчастного случая весьма загадочны. Стася решает самостоятельно разобраться во всем.