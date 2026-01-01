Когда-то беременную Вику бросил муж Стас и ушел к другой женщине - Насте. От переживаний у Вики случился выкидыш, после которого она больше не смогла иметь детей. Вика замкнулась в себе и решила, что больше никогда не выйдет замуж. Спустя несколько лет Вика стала строгой, уверенной в себе и преуспевающей женщиной - директором известного рекламного агентства. Ее молодой человек мечтает о семье, но Вика соглашается лишь на свободные отношения.И вот спустя много лет в ее доме появляется та самая разлучница Настя. Стас совершил ограбление, чтобы раздобыть деньги ей на операцию, и его арестовали. Настя нужно срочно ложиться в больницу, иначе она может умереть, но ей не с кем оставить их дочь Леру. Брат Насти - моряк Алексей - сможет приехать и забрать Настю только через несколько дней. Настя просит Вику помочь ей и забрать девочку к себе. Вика выставляет Настю за дверь, но обстоятельства складываются так, что Вика вынуждена согласиться. Внезапно Настя умирает, и Вика оказывается один на один с ее ребенком.