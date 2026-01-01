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Постер фильма Отогрей мое сердце
5.4
Киноафиша Фильмы Отогрей мое сердце
5.4

Отогрей мое сердце

, 2016
Россия / мелодрама / 18+
Постер фильма Отогрей мое сердце
5.4

О фильме

Когда-то беременную Вику бросил муж Стас и ушел к другой женщине - Насте. От переживаний у Вики случился выкидыш, после которого она больше не смогла иметь детей. Вика замкнулась в себе и решила, что больше никогда не выйдет замуж. Спустя несколько лет Вика стала строгой, уверенной в себе и преуспевающей женщиной - директором известного рекламного агентства. Ее молодой человек мечтает о семье, но Вика соглашается лишь на свободные отношения.И вот спустя много лет в ее доме появляется та самая разлучница Настя. Стас совершил ограбление, чтобы раздобыть деньги ей на операцию, и его арестовали. Настя нужно срочно ложиться в больницу, иначе она может умереть, но ей не с кем оставить их дочь Леру. Брат Насти - моряк Алексей - сможет приехать и забрать Настю только через несколько дней. Настя просит Вику помочь ей и забрать девочку к себе. Вика выставляет Настю за дверь, но обстоятельства складываются так, что Вика вынуждена согласиться. Внезапно Настя умирает, и Вика оказывается один на один с ее ребенком.

В ролях

Виктория Полторак
Виктория Полторак
Константин Александров
Режиссер Александр Грабарь
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2016

Рейтинг фильма

5.4
Оцените 10 голосов
Место в рейтинге
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