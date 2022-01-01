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Аксель Штайн

Axel Stein
Аксель Штайн
Аксель Штайн Axel Stein
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Дата рождения
28 февраля 1982
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Биография Акселя Штайна

Родился 28 февраля 1982 года. Вупперталь, Германия.

Фильмография Акселя Штайна
Чудо-детки: Непутевые волшебники
Чудо-детки: Непутевые волшебники
фэнтези, приключения, семейный 2020, Германия
4.0
Твой выход, детка!
Твой выход, детка!
комедия 2017, Германия
5.0
Помогите, я уменьшил свою училку!
Помогите, я уменьшил свою училку!
боевик, приключения, комедия 2015, Германия / Австрия
5.0
Мачо Мэн
Мачо Мэн
комедия, мелодрама 2015, Германия
4.0
Факап или Хуже не бывает
Факап или Хуже не бывает
боевик, комедия, приключения, криминал 2014, Германия
5.0
Ангел - хранитель
Ангел - хранитель
триллер 2012, Германия
7.0
Босиком по мостовой
Босиком по мостовой
комедия, драма, мелодрама 2005, Германия
7.0
Новые муравьи в штанах
Новые муравьи в штанах
комедия 2002, Германия
4.0
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