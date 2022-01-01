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Аксель Штайн
Аксель Штайн
Axel Stein
О персоне
Фильмография
Аксель Штайн
Axel Stein
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Дата рождения
28 февраля 1982
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Биография Акселя Штайна
Родился 28 февраля 1982 года. Вупперталь, Германия.
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Фильмография Акселя Штайна
Чудо-детки: Непутевые волшебники
фэнтези, приключения, семейный
2020, Германия
4.0
Твой выход, детка!
комедия
2017, Германия
5.0
Помогите, я уменьшил свою училку!
боевик, приключения, комедия
2015, Германия / Австрия
5.0
Мачо Мэн
комедия, мелодрама
2015, Германия
4.0
Факап или Хуже не бывает
боевик, комедия, приключения, криминал
2014, Германия
5.0
Ангел - хранитель
триллер
2012, Германия
7.0
Босиком по мостовой
комедия, драма, мелодрама
2005, Германия
7.0
Новые муравьи в штанах
комедия
2002, Германия
4.0
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