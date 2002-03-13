Фло заканчивает школу, и его стремление к противоположному полу все более и более ненасытно. "Лучший друг" буквально не дает ему ни минуты покоя, из-за чего Фло попадает в разные идиотские ситуации. Но хуже всего то, что он до безумия влюбился в Майю, которая упорно продолжает относиться к нему как к человеку-невидимке. С помощью своего приятеля по прозвищу "Красный Бык" Фло разрабатывает гениальный план, который поможет ему добиться любви "девушки его мечты". И этот план не может не сработать!

Развернуть