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Постер фильма Новые муравьи в штанах
4.4
Киноафиша Фильмы Новые муравьи в штанах
4.4

Новые муравьи в штанах

, 2002
More Ants in the Pants / Knallharte Jungs
Германия / комедия / 18+
Постер фильма Новые муравьи в штанах
4.4

О фильме

Фло заканчивает школу, и его стремление к противоположному полу все более и более ненасытно. "Лучший друг" буквально не дает ему ни минуты покоя, из-за чего Фло попадает в разные идиотские ситуации. Но хуже всего то, что он до безумия влюбился в Майю, которая упорно продолжает относиться к нему как к человеку-невидимке. С помощью своего приятеля по прозвищу "Красный Бык" Фло разрабатывает гениальный план, который поможет ему добиться любви "девушки его мечты". И этот план не может не сработать!

В ролях

Тобиас Шенке
Florian Thomas
Аксель Штайн
Аксель Штайн
Ред Булл
Диана Амфт
Maja Paradis
Ребекка Моссельманн
Silke
Кармен-Майя Энтони
Кармен-Майя Энтони
Fräulein Paradis
Петра Цизер
Frau Paradis
Tom Lass
Dirk
Ники Кантор
Schumi
Alexa Sommer
Tante Eva
Михаэль Хербиг
Михаэль Хербиг
Chirurg
Режиссер Гранц Хенман
Сценарист Гранц Хенман
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Германия
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2002
Премьера онлайн 18 апреля 2002
Премьера в мире 13 марта 2002
Дата выхода
13 марта 2002 Германия
28 июля 2006 Италия
3 января 2003 Казахстан
13 марта 2003 Чехия 12+
Сборы в мире $6 320 626
Производство Constantin Film
Другие названия
Knallharte Jungs, More Ants in the Pants, Akoma pio sklira agoria, Gramserne, Hangyák a gatyában 2., Kryp i brallan, Kuin murkkuja pöksyissä, Parcie na tarcie, Porky college: Un duro per amico, Tecnoba v hlacah 2, Ακόμα πιο σκληρά αγόρια, Нові мурахи в штанях, Новые муравьи в штанах, Ants in the Pants 2: More Ants in the Pants

Рейтинг фильма

4.4
Оцените 10 голосов
4.6 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

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